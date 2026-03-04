200 argentinos varados en Israel en plena guerra: la advertencia del embajador

Unos 200 turistas argentinos quedaron varados en Israel por el cierre del espacio aéreo en medio de la guerra con Irán. El embajador Axel Wahnish afirmó que la prioridad es garantizar la seguridad de los ciudadanos y describió una situación de alerta permanente. Algunos evalúan salir por Egipto, aunque la recomendación oficial es permanecer cerca de refugios.

El embajador argentino en Israel, Axel Wahnish, confirmó este martes que “unos 200 turistas argentinos” quedaron varados en territorio israelí debido al cierre del espacio aéreo y las restricciones impuestas ante el riesgo de ataques con misiles por parte de Irán, en el marco de la escalada bélica en Medio Oriente.

El diplomático explicó que esa cifra se suma a la comunidad argentina residente en Israel, que estimó entre 80.000 y 100.000 personas. Según detalló, desde el inicio del conflicto se habrían lanzado “unos 650 misiles” sobre territorio israelí, lo que obligó a mantener un estado de alerta permanente y a reorganizar la vida cotidiana en función de las sirenas que advierten posibles impactos.

“Estamos acá abajo con mi familia y hasta dormimos acá porque las sirenas de alarma suenan muy seguido”, relató el embajador al describir la situación dentro de los refugios. En ese contexto, subrayó que la prioridad es “acompañar y dar seguridad a todos los argentinos en lo máximo que se pueda, dentro de una realidad de guerra como esta”.

Wahnish también advirtió que algunos ciudadanos evalúan salir por vía terrestre hacia Egipto para luego tomar un vuelo, aunque aclaró que esa opción “no es oficialmente recomendable” por el alto riesgo de bombardeos. “Si suena la alarma y estás en la vía pública, tenés que frenar tu auto y correr a un refugio”, señaló.

Sobre la magnitud de los ataques, indicó que los misiles “miden entre 14 y 19 metros y tienen entre 600 y 1.100 kilogramos de explosivos”. En relación con la visita oficial del presidente Javier Milei prevista para el 20 de abril, evitó anticipar posibles modificaciones y expresó su deseo de que la situación se estabilice en las próximas semanas.