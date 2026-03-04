Pánico global: Se desploman las bolsas y el petróleo se dispara

Las acciones argentinas en Wall Street caen hasta 15,7% en la segunda rueda tras la escalada bélica en Medio Oriente. El dólar sube a $1.435 y el Merval retrocede 1,8%, en línea con el derrumbe global. El petróleo y el gas se disparan por el bloqueo en el estrecho de Ormuz.

Por Alejo Pombo

La segunda rueda bursátil tras la escalada bélica en Medio Oriente profundizó el deterioro financiero global y golpeó con fuerza a los activos argentinos. Las acciones locales que cotizan en Nueva York registraron caídas de hasta 15,7%, mientras el dólar avanzó $20 y se vendió a $1.435 en el Banco Nación.

En Wall Street, los ADR argentinos operaron con fuertes bajas, encabezadas por Banco Supervielle, que se desplomó 15,7%. En la plaza local, el índice S&P Merval retrocedía 1,8%, con Aluar liderando las pérdidas (-5,3%).

El escenario externo tampoco ofreció alivio. En Estados Unidos, el Dow Jones Industrial Average caía 2,36%; el S&P 500, 2,6%; y el Nasdaq Composite, 2,01%.

La tendencia negativa se replicó en Asia y Europa. En Hong Kong, el Hang Seng Index perdió 1,23%, mientras que el Nikkei 225 retrocedió 3,06%. En Europa, el Euro Stoxx 50 se hundió 3,94%; el IBEX 35 cayó 5,18% —su mayor baja en 11 meses—; el DAX perdió cerca de 4%; y el CAC 40 descendió 3,52%.

Petróleo y gas en alza

En contrapartida, los precios de la energía profundizaron su escalada tras la confirmación iraní del bloqueo en el estrecho de Ormuz, por donde circula cerca del 20% del crudo mundial.

El barril de Brent superó los USD 83, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) se ubicó en torno a USD 77, con subas superiores al 8%.

En el mercado europeo, el gas natural trepó casi 5%, luego de haber escalado 40% el lunes, en un contexto en el que Qatar mantiene cerrada una planta de gas licuado clave para la oferta marítima global.

La combinación de riesgo geopolítico, presión sobre la energía y aversión global al riesgo vuelve a tensionar a los activos emergentes, con impacto directo en las acciones y en el mercado cambiario argentino.