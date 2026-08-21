River sufrió en Bogotá pero rescató un valioso empate

River empató 0-0 ante Independiente Santa Fe en Bogotá por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana. El equipo de Coudet sufrió varias situaciones claras, pero logró mantener el arco en cero. La clasificación se definirá el próximo miércoles en el Monumental.

River empató 0-0 este miércoles ante Independiente Santa Fe en el estadio El Campín de Bogotá, por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana. El equipo de Eduardo Coudet sufrió especialmente en el segundo tiempo, pero sostuvo el arco en cero y definirá la clasificación el próximo miércoles en el Monumental.

El resultado terminó siendo favorable para el conjunto argentino por el desarrollo del partido. Santa Fe generó las situaciones más claras, pero falló en la definición y también chocó con los palos y con una buena actuación de Santiago Beltrán.

River tuvo la primera ocasión apenas comenzado el encuentro. Antes de los dos minutos, Lautaro Rivero conectó un cabezazo que parecía meterse en el ángulo, pero Weimar Asprilla, reemplazante del arquero titular, logró despejarlo.

Santa Fe respondió a los 13 minutos. Hugo Rodallega desbordó por la derecha y Nahuel Bustos recibió dentro del área, desde donde sacó un potente remate que pegó en el travesaño después de un leve desvío.

El equipo argentino consiguió controlar la pelota durante buena parte del primer tiempo y tuvo en Ángel Correa a uno de sus jugadores más activos. Sin embargo, ese dominio territorial no se tradujo en suficientes oportunidades de gol.

El conjunto colombiano volvió a estar cerca sobre el cierre de la primera etapa. Bustos recibió nuevamente en posición favorable y esta vez su remate se estrelló contra el palo derecho de Beltrán.

En el complemento, Santa Fe intensificó la presión y River comenzó a sufrir cada vez más. A poco de iniciado el segundo tiempo, Rivero perdió la pelota en la salida y Bustos quedó nuevamente mano a mano con el arquero.

El delantero intentó definir por encima de Beltrán, pero la pelota se fue por encima del travesaño. Rodallega, que llegaba solo por el centro, reclamó la decisión de su compañero.

River intentó modificar el desarrollo con el ingreso de Thiago Almada a los 60 minutos. Sin embargo, el local mantuvo la iniciativa y encontró espacios frente a una defensa que tuvo dificultades para salir jugando.

A 2.640 metros sobre el nivel del mar, el equipo colombiano sostuvo la intensidad hasta el tramo final. River prácticamente no logró generar peligro en el segundo tiempo y terminó priorizando el resultado.

La última posibilidad fue para el conjunto argentino a los 87 minutos. Franco Fagúndez ganó de cabeza dentro del área, pero su remate no encontró el arco.

Con el 0-0, la serie quedó completamente abierta. River tendrá ahora la ventaja de definir como local el miércoles 26 de agosto desde las 21.30, en el Monumental.

El ganador de la llave enfrentará en cuartos de final al vencedor del cruce entre Vasco da Gama y Olimpia de Paraguay, que también igualaron 0-0 en el primer partido.