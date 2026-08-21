El Gobierno licita el Belgrano Cargas por 50 años

El Gobierno lanzó la licitación para concesionar por 50 años las líneas Belgrano, San Martín y Urquiza. El esquema abarca 7.594 kilómetros de vías, prevé cerca de USD 1.000 millones en inversiones y excluye a empresas controladas por Estados extranjeros.

El Gobierno nacional habilitó este jueves la licitación para concesionar durante 50 años las líneas Belgrano, San Martín y Urquiza, que integran la red de Belgrano Cargas y Logística. El proceso contempla 7.594 kilómetros de vías distribuidos en 16 provincias y excluye a empresas controladas directa o indirectamente por Estados extranjeros.

La convocatoria fue formalizada por el Ministerio de Economía y representa un nuevo paso en el proceso de privatización de la empresa estatal, iniciado en 2025 a partir de la Ley Bases. El esquema contempla la separación de las distintas unidades de negocio y concesiones para la operación de la infraestructura ferroviaria.

La concesión tendrá una duración de 50 años. Las empresas que resulten adjudicatarias deberán asumir inversiones obligatorias para recuperar y mejorar la infraestructura, mientras que las vías y los terrenos continuarán siendo propiedad del Estado.

Uno de los principales cambios será la implementación de un sistema de acceso abierto. Esto permitirá que distintos operadores puedan utilizar la infraestructura concesionada bajo las condiciones establecidas en el régimen.

El Gobierno prevé una inversión cercana a los USD 1.000 millones en obras durante los primeros años de las concesiones. Los proyectos que alcancen al menos USD 200 millones de inversión podrán acceder a los beneficios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

La licitación abarcará las líneas General Belgrano, San Martín y General Urquiza. En conjunto, atraviesan 16 provincias y conectan zonas productivas con los principales puertos del país y con corredores ferroviarios hacia Brasil, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay.

El pliego incluye además una cláusula que impide participar a compañías controladas, directa o indirectamente, por gobiernos extranjeros. La restricción alcanza tanto a empresas estatales como a aquellas cuya conducción o control efectivo dependa de un Estado extranjero.

La condición es uno de los aspectos más relevantes de la convocatoria y limita la participación de empresas vinculadas a gobiernos extranjeros en un sector considerado estratégico para la logística y el comercio exterior argentino.

Según el Gobierno, el objetivo es que el sector privado aporte capital, capacidad de gestión y tecnología para recuperar una infraestructura que considera deteriorada después de décadas de administración estatal.

La privatización también contempla la posibilidad de vender material rodante mediante remates públicos. El Decreto 282/2026 estableció este mecanismo como parte del proceso de desintegración de Belgrano Cargas y Logística.

El Gobierno sostiene que la expansión del transporte ferroviario de cargas permitiría reducir costos logísticos, mejorar la competitividad de las economías regionales y fortalecer las exportaciones argentinas.

El proceso privatizador de Belgrano Cargas había sido autorizado en febrero de 2025. En julio de ese año, el Ministerio de Economía dispuso avanzar formalmente con las distintas etapas necesarias para concretarlo.

La red actualmente operada por la compañía tiene una extensión de varios miles de kilómetros y atraviesa buena parte del centro, norte y litoral del país. Su actividad está vinculada principalmente al transporte de productos agroindustriales, minerales y otras cargas.

Con la publicación de los pliegos comienza ahora la etapa de presentación y evaluación de ofertas para definir a los futuros concesionarios de las tres líneas ferroviarias.