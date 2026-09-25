Retatrutide: los síntomas que sufrió Sofía Gonet tras aplicársela

Sofía Gonet, conocida como “La Reini”, contó que sufrió temblores, fiebre, náuseas y mareos y debió ser trasladada a un centro de salud después de aplicarse retatrutide para controlar su peso. Semanas después, ANMAT prohibió la venta de productos que declaren contener esta sustancia experimental.

Sofía Gonet, conocida en redes sociales como “La Reini”, contó semanas atrás la fuerte descompensación que sufrió después de aplicarse retatrutide, un compuesto que todavía se encuentra en investigación clínica y que no está autorizado para uso público. Este jueves, ANMAT prohibió en todo el país la comercialización, distribución y publicación de productos que declaren contener esa sustancia.

Gonet había relatado que recurrió a la retatrutide con el objetivo de controlar su peso. Según contó públicamente, unas cuatro horas después de aplicársela comenzó a sentirse mal y aparecieron distintos síntomas que fueron aumentando con el paso del tiempo.

“Empecé con temblores, fiebre, náuseas y mareos”, relató la influencer al describir lo ocurrido. La situación llegó a tal punto que debió ser trasladada de urgencia a un centro de salud.

“Fue un martirio absoluto”, describió Gonet al recordar el episodio. También contó que, durante la atención médica, “ni el médico podía chequear qué era” lo que le estaba provocando ese cuadro.

El caso tomó relevancia porque la retatrutide no es un medicamento aprobado para su utilización fuera de investigaciones clínicas. La sustancia continúa siendo estudiada por sus posibles efectos en obesidad y diabetes tipo 2, entre otras enfermedades, y todavía no se encuentra disponible para uso público.

En Argentina, ANMAT detectó la comercialización de productos que declaraban contener retatrutide a través de sitios web y otros canales informales. Según el organismo, esos productos no contaban con registros que permitieran acreditar su elaboración y fiscalización conforme a la normativa vigente.

Por ese motivo, mediante la Disposición 6140/2026, ANMAT prohibió en todo el país el uso, la comercialización, la distribución y la publicación de productos para administración en humanos que declaren contener retatrutide o retatrutida. La medida también alcanza a las plataformas de comercio electrónico.

La prohibición comprende todos los lotes, tamaños y presentaciones y tiene una excepción: los productos utilizados en investigaciones clínicas que cuenten con autorización expresa de ANMAT.

La preocupación no se limita al compuesto en sí, sino también a los productos que circulan fuera del sistema sanitario regulado. Al no contar con autorización ni registros oficiales, no existe una garantía sobre su procedencia, composición, elaboración, conservación o concentración.

La retatrutide es una molécula desarrollada por Eli Lilly y actualmente se encuentra en ensayos clínicos de fase 3. El laboratorio estudia su posible utilización para obesidad, diabetes tipo 2 y otras enfermedades, pero advierte que no está disponible para uso público y que no debe consumirse ningún producto que asegure contenerla fuera de un ensayo clínico autorizado.

El caso de Gonet expuso públicamente los riesgos asociados a recurrir a productos que todavía no fueron aprobados y que pueden conseguirse por fuera de los canales sanitarios habilitados. Su experiencia, sin embargo, no permite establecer por sí sola una relación causal entre la sustancia y los síntomas que presentó: esa determinación corresponde a una evaluación médica.

ANMAT también señaló que autoridades sanitarias de Brasil y Paraguay emitieron alertas por productos que declaraban contener retatrutide. En Argentina, además, el organismo amplió una denuncia ante la Justicia Federal por la comercialización de estos productos.