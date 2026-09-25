ANMAT prohibió los productos con retatrutide en todo el país

ANMAT prohibió en todo el país el uso, venta, distribución y publicación de productos para uso humano que declaren contener retatrutide o retatrutida. La medida alcanza también a las plataformas de comercio electrónico y exceptúa únicamente las investigaciones clínicas autorizadas por el organismo.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió el uso, la comercialización, la publicación y la distribución en todo el país de cualquier producto para administración en humanos que declare contener retatrutide o retatrutida. La medida también alcanza a las plataformas de venta electrónica y fue oficializada mediante la Disposición 6140/2026, publicada este jueves en el Boletín Oficial.

La prohibición alcanza todos los lotes, tamaños y presentaciones y se mantendrá hasta que los productos involucrados sean autorizados por el organismo sanitario. La única excepción contempla aquellos destinados a investigaciones clínicas que cuenten con autorización expresa de ANMAT.

El organismo aclaró que actualmente no existen especialidades medicinales comercializadas legalmente en Argentina que contengan retatrutide. La sustancia continúa en etapa de investigación clínica y todavía no está aprobada como medicamento.

Según los fundamentos de la disposición, los productos alcanzados carecen de registros que permitan acreditar su elaboración y fiscalización conforme a la normativa vigente. Por esa razón, ANMAT advierte que no pueden garantizarse su calidad, seguridad ni eficacia.

La investigación comenzó a partir de una denuncia recibida por el organismo, que alertaba sobre dos sitios web donde se ofrecían productos que declaraban contener retatrutide. ANMAT también señaló que las autoridades sanitarias de Brasil y Paraguay habían emitido alertas sobre productos con el mismo ingrediente.

En agosto, el organismo argentino ya había advertido sobre la comercialización de productos con retatrutide a través de páginas web, plataformas de venta online y WhatsApp. En esa oportunidad había señalado que se trataba de una sustancia en investigación y que los productos ofrecidos no contaban con autorización sanitaria.

La medida adoptada ahora amplía esa advertencia y establece una prohibición sanitaria concreta para cualquier producto de uso humano que declare contener la sustancia, independientemente de su lote, tamaño o presentación.

Además, ANMAT promovió una ampliación de la denuncia ante el Juzgado Federal Criminal y Correccional de Lomas de Zamora N.º 2. La presentación fue formalizada a través de la División Delitos contra la Salud de la Policía Federal Argentina.

La disposición también ordena comunicar la prohibición a las autoridades sanitarias de las distintas jurisdicciones y a la Subsecretaría de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial para las intervenciones que correspondan.