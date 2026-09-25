Acampe y tensión por el cierre de la fábrica Dánica en Llavallol

La histórica planta de Dánica en Llavallol cerrará el 30 de septiembre y unos 30 trabajadores mantienen un acampe frente al establecimiento. La empresa ya paralizó la actividad y anunció indemnizaciones, mientras el gremio reclama una alternativa para evitar la pérdida de los puestos laborales.

La histórica planta de Dánica en Llavallol cerrará definitivamente el próximo 30 de septiembre y unos 30 trabajadores mantienen un acampe frente a la fábrica para intentar evitar la pérdida de sus puestos. La empresa ya paralizó la actividad en el establecimiento y comunicó que avanzará con el cierre.

La decisión fue anunciada por Dorada S.A., firma perteneciente al Grupo Beltrán, mediante un comunicado colocado en el ingreso de la planta y difundido también por WhatsApp. Los trabajadores aseguran que recibieron la noticia de manera sorpresiva y que, hasta ahora, no habían recibido cartas documento ni telegramas de despido.

El delegado Sebastián Guastavino explicó que el reclamo apunta a encontrar una alternativa que permita sostener las fuentes laborales. “Nuestro pedido es mantener los puestos de trabajo y buscar alternativas para seguir con el trabajo y que la empresa siga funcionando”, había señalado.

Este jueves se realizó una audiencia con participación de representantes de la empresa, trabajadores y autoridades bonaerenses. El Sindicato de Obreros y Empleados de la Industria Aceitera (SOEIA) también pidió la intervención del Ministerio de Trabajo de la provincia para intentar abrir una instancia de negociación.

La compañía atribuyó el cierre a un prolongado proceso de dificultades económicas, productivas y operativas que, según su comunicado, impidió alcanzar las condiciones necesarias para mantener una operación sostenible. También informó que abonará los salarios correspondientes hasta la fecha de cierre y las indemnizaciones previstas por la Ley de Contrato de Trabajo.

Para los trabajadores, en cambio, todavía existe margen para discutir la continuidad de la planta. Guastavino sostuvo que la producción se había mantenido y cuestionó que el cierre aparezca como la primera alternativa frente a las dificultades de la empresa.

La situación representa un nuevo capítulo de una crisis que la planta arrastra desde hace varios años. Dánica ya había suspendido su actividad en 2020 y, a fines de 2024, volvió a atravesar un proceso de cierre y reducción de personal. En enero de 2025 retomó parcialmente las tareas mediante un acuerdo que permitió mantener una dotación reducida.

Durante los últimos meses, la planta funcionó principalmente para tareas de envasado y llegó a contar con alrededor de 30 trabajadores, muy por debajo de la dotación que tuvo históricamente.

La empresa mantendrá la marca Dánica en el mercado y prevé tercerizar la elaboración de margarinas. El Grupo Beltrán, en tanto, continuará con su actividad industrial en Córdoba, donde produce principalmente mayonesas y aderezos.

La planta de Llavallol comenzó a funcionar en 1939 y quedó vinculada durante décadas a la historia de la industria alimenticia argentina. El cierre definitivo está previsto para el 30 de septiembre, mientras los trabajadores mantienen el acampe y esperan que las negociaciones permitan preservar los puestos de trabajo.