Reclamo global por la paz tras los bombardeos en Medio Oriente

Tras la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán y la posterior contraofensiva de Teherán, líderes como Emmanuel Macron, Pedro Sánchez y Vladimir Putin, además de la Organización de las Naciones Unidas, reclamaron una desescalada urgente y el retorno al diálogo diplomático.

Por Alejo Pombo

La escalada militar en Medio Oriente activó una reacción diplomática en cadena. Tras el ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra Irán y la respuesta militar de Teherán, varios líderes mundiales exigieron el cese inmediato de las hostilidades y el retorno a la vía diplomática.

El presidente francés, Emmanuel Macron, advirtió que la situación es “peligrosa para todos” y sostuvo que la hostilidad “debe cesar” de forma inmediata para evitar una expansión regional del conflicto.

En la misma línea, el jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, rechazó la acción militar unilateral y consideró que “contribuye a un orden internacional más incierto y hostil”. A través de la red social X, también cuestionó las acciones del régimen iraní y de la Guardia Revolucionaria, y pidió “desescalada y diálogo”. “No podemos permitirnos otra guerra prolongada y devastadora en Oriente Medio”, afirmó.

El llamado de Naciones Unidas

Desde la Organización de las Naciones Unidas, el alto comisionado para los Derechos Humanos, Volker Türk, condenó tanto la incursión aliada como las represalias iraníes. “En cualquier conflicto armado son los civiles quienes acaban pagando el precio más alto”, advirtió.

El funcionario fue categórico: “Las bombas y los misiles no son la manera de resolver las diferencias, sino que solo provocan muerte, destrucción y sufrimiento humano”.

Rusia denuncia “acto de agresión”

Por su parte, el Ministerio de Exteriores de Rusia calificó la operación como un “acto de agresión armada premeditado y no provocado contra un Estado soberano e independiente”. El presidente Vladimir Putin exigió el retorno urgente a la diplomacia y advirtió sobre el riesgo de una “catástrofe humanitaria, económica y posiblemente radiológica”.

Moscú también cuestionó el bombardeo de instalaciones bajo supervisión internacional y acusó a Washington y Tel Aviv de utilizar el programa nuclear iraní como argumento para presionar por un cambio de régimen.

La posición británica

El Reino Unido aclaró que no participó de la ofensiva. Sin embargo, el primer ministro Keir Starmer convocó de emergencia al comité Cobra —el mecanismo de respuesta ante crisis nacionales— ante la gravedad del escenario. Londres además recomendó a sus ciudadanos evitar viajes a la región afectada.

Escenario abierto

La presión diplomática internacional refleja el temor a una expansión del conflicto que comprometa rutas energéticas estratégicas y profundice la inestabilidad regional. Con posiciones firmes pero coincidentes en el llamado a frenar la violencia, la comunidad internacional intenta contener una crisis que amenaza con alterar el equilibrio geopolítico global.

