Diez renuncias en 26 meses: seis ministros y cuatro secretarios dejaron la gestión Poggi

En 26 meses de la segunda gestión de Claudio Poggi, renunciaron seis ministros y cuatro secretarios. La mayoría de los funcionarios que dejaron sus cargos pertenecían a fuerzas aliadas como la UCR y el adolfismo.

Por Alejo Pombo

A punto de cumplirse 26 meses de la segunda gestión del gobernador de San Luis, Claudio Poggi, el Ejecutivo provincial acumula diez renuncias en su Gabinete: seis ministros y cuatro secretarios dejaron sus cargos desde diciembre de 2023.

La mayoría de las dimisiones corresponden a dirigentes provenientes de fuerzas políticas aliadas al poggismo, principalmente la Unión Cívica Radical y el sector vinculado al adolfismo.

Los seis ministros que dejaron el cargo

La salida más reciente fue la de Delfor Sergnese, quien se desempeñaba en el Ministerio de Ciencia e Innovación y presentó su renuncia en febrero de 2026 tras una conversación con el mandatario provincial. Sergnese había reemplazado a Alfonso Vergés, quien dejó la cartera en mayo de 2025 por “razones de estricto carácter particular”. Ambos respondían al acuerdo político con el adolfismo.

Hasta el momento no fue designado un nuevo titular en esa área y la cartera quedó interinamente bajo la órbita del ministro de Hacienda e Infraestructura Pública, Néstor Ordóñez.

La primera baja ministerial fue la de Mónica Becerra, en Desarrollo Social, a mediados de mayo de 2024. Desde el Ejecutivo argumentaron la necesidad de “darle una renovada impronta” al área. Su salida se produjo en medio de una polémica por la designación de una exempleada doméstica como funcionaria. Becerra había renunciado previamente a su banca legislativa para asumir el ministerio y actualmente es diputada nacional por La Libertad Avanza.

En agosto de 2024 renunció Claudia Spagnuolo al Ministerio de Salud. Oficialmente, dejó el cargo para asumir “otras responsabilidades relevantes dentro del mismo ministerio”. Su dimisión ocurrió en un contexto de fuerte debate por el proyecto de desbloqueo opcional de título en la Carrera Sanitaria provincial, que había obtenido media sanción en el Senado un día antes de su salida. Posteriormente asumió nuevamente Nigra como titular de la cartera.

El 14 de noviembre de 2024 presentó su renuncia indeclinable el ministro de Turismo, Juan Manuel Rigau, por “motivos personales”. La dimisión se produjo semanas después de una controversia generada por declaraciones del entonces director de Eventos, Gonzalo Mastronardi, que motivaron su apartamiento. Rigau fue reemplazado por Juan José Álvarez Pinto, intendente de Merlo, el 23 de diciembre de 2024.

El cuarto ministro en dejar su cargo fue Facundo Endeiza, quien estaba al frente del Ministerio de Gobierno hasta fines de noviembre de 2024. Desde el Ejecutivo señalaron que continuaría colaborando desde otro rol. Gonzalo Amondarain asumió en su reemplazo.

Las renuncias en las secretarías

En el nivel de secretarios, la dimisión más reciente fue la de Federico Cacace en Ambiente y Desarrollo Sustentable, el 6 de febrero de 2026, tras una reunión con el gobernador. La Secretaría quedó interinamente bajo la órbita de la secretaria general de la Gobernación, Romina Carbonell.

Gabriel Rivero dejó la Secretaría de Deportes en octubre de 2024 y fue reemplazado por Adelaida Muñiz.

En febrero de 2025 renunció Walter Vogt en la Secretaría de Actividades Logísticas luego de que el gobernador le solicitara la dimisión tras una denuncia por acoso presentada por una funcionaria del área.

Vogt había asumido en mayo de 2024 como reemplazo de Haroldo Bridger, quien renunció el 12 de abril de ese año en medio de cuestionamientos por presuntas irregularidades vinculadas a una sociedad anónima que habría facturado a la empresa estatal Agrozal.

Balance político

Con diez dimisiones en poco más de dos años, la gestión de Poggi exhibe una rotación significativa en cargos de primera y segunda línea. El mandato provincial se extiende hasta diciembre de 2027, lo que abre interrogantes sobre la estabilidad futura del Gabinete.

El antecedente histórico más cercano de alta rotación ministerial en San Luis se registró durante una de las gestiones de Alberto Rodríguez Saá, cuando se produjeron 15 cambios de ministros en casi tres años de administración.

Recuadro | Renuncias en números

6 ministros

4 secretarios

10 renuncias en 26 meses

Mandato vigente hasta diciembre de 2027