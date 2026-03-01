Cómo fue la “Operación Furia Épica”: el bombardeo masivo de EE.UU. contra Irán

Estados Unidos difundió las primeras imágenes oficiales de la denominada “Operación Furia Épica”, el ataque conjunto con Israel contra objetivos estratégicos en Irán. La ofensiva, ordenada por Donald Trump, dejó más de 200 muertos según la Media Luna Roja iraní y desató una respuesta militar y el cierre del estrecho de Ormuz.

Por Alejo Pombo

La madrugada iraní fue escenario de uno de los mayores despliegues militares estadounidenses en Medio Oriente en décadas. Bajo la orden directa del presidente Donald Trump, Washington ejecutó junto a Israel la denominada “Operación Furia Épica”, una ofensiva aérea y naval contra instalaciones estratégicas del régimen iraní.

Según el comunicado oficial, los ataques comenzaron a la 1:15 hora local (3:15 en Argentina) y estuvieron dirigidos a centros de mando, sistemas de defensa aérea, plataformas de lanzamiento de misiles y bases vinculadas a drones. El objetivo declarado fue “desmantelar el aparato de seguridad del gobierno iraní y neutralizar amenazas inmediatas”.

La operación combinó armamento lanzado desde aire, tierra y mar. De acuerdo con el Comando Central de Estados Unidos, se trató del mayor despliegue de poder de fuego estadounidense en la región “en una generación”. El almirante Brad Cooper destacó además la coordinación entre fuerzas aliadas y confirmó que se utilizaron por primera vez drones de ataque de bajo costo en el marco de la Fuerza de Tarea “Scorpion Strike”.

Respuesta iraní y víctimas

Tras los bombardeos iniciales, Irán lanzó misiles y drones contra bases militares estadounidenses y otras instalaciones en al menos cinco países del Golfo. El comando estadounidense informó que fueron repelidos “cientos de ataques” posteriores y que no se registraron bajas entre el personal norteamericano. Los daños en instalaciones propias fueron calificados como “mínimos”.

En contraste, la Media Luna Roja Iraní reportó que la cifra de muertos superaba los 200 y los heridos rondaban los 750. Entre las víctimas habría civiles, y agencias locales indicaron que un bombardeo impactó en una escuela primaria en el sur del país.

Impacto estratégico: el estrecho de Ormuz

Como parte de su respuesta, Teherán anunció el cierre del estrecho de Ormuz, uno de los principales corredores energéticos del mundo. Por ese paso marítimo transita una porción significativa del petróleo global, por lo que la medida introduce un factor inmediato de presión sobre los mercados energéticos y el comercio internacional.

La decisión eleva la tensión geopolítica y abre un escenario de consecuencias económicas globales, especialmente en países importadores de energía. La evolución del conflicto y la eventual reapertura del paso marítimo serán determinantes para la estabilidad regional y financiera en las próximas semanas.