Quién fue Alí Jamenei, el líder supremo que concentró el poder absoluto en Irán

El líder supremo de Irán, Alí Jamenei, dominó la estructura política y militar del país desde 1989. Formado en la tradición clerical chiita y protagonista de la revolución islámica, consolidó un modelo de poder que combinó autoridad religiosa, control institucional y expansión regional en Medio Oriente.

Por Alejo Pombo

Durante más de tres décadas, la figura de Alí Jamenei representó el núcleo del poder en Irán. Convertido en líder supremo en 1989 tras la muerte de Ruhollah Jomeini, asumió la máxima autoridad de la República Islámica y consolidó un sistema donde religión, política y aparato militar quedaron bajo una conducción centralizada.

Nacido en 1939 en Mashhad, en el seno de una familia clerical, se formó como religioso chiita y participó activamente en la revolución de 1979 que derrocó al sha Mohammad Reza Pahlavi. Desde ese momento, su carrera quedó ligada al núcleo del nuevo régimen.

Antes de llegar a la jefatura suprema, fue presidente entre 1981 y 1989, en un período atravesado por la guerra entre Irán e Irak y por atentados internos que sacudieron al liderazgo revolucionario. Aquella etapa fortaleció su perfil disciplinado y alineado con la doctrina fundacional del Estado islámico.

La consolidación del poder

Ya en la cúspide institucional, Jamenei amplió las atribuciones del cargo de líder supremo, que incluye el mando sobre las Fuerzas Armadas, la designación de jefes militares, la supervisión del Poder Judicial y la validación final de decisiones estratégicas del Estado.

Bajo su conducción, la Guardia Revolucionaria incrementó su influencia no solo en materia de seguridad, sino también en la economía y en la proyección regional iraní. El modelo consolidado combinó autoridad religiosa con una estructura de control político-militar que garantizó estabilidad interna a costa de un sistema altamente centralizado.

Política exterior y confrontación

En el plano internacional, su liderazgo estuvo marcado por una confrontación persistente con Estados Unidos e Israel, considerados enemigos estructurales del régimen. Al mismo tiempo, promovió alianzas con actores regionales como Hezbollah en Líbano y milicias chiitas en Irak y Siria, ampliando la influencia iraní en Medio Oriente.

El programa nuclear fue otro eje central. Aunque respaldó negociaciones en distintos momentos, mantuvo una postura de desconfianza hacia Occidente y defendió el desarrollo tecnológico como expresión de soberanía nacional.

Tensiones internas

En el frente doméstico, su mandato enfrentó protestas vinculadas a la inflación, restricciones políticas y derechos de las mujeres. Las movilizaciones, especialmente en los últimos años, pusieron en evidencia el malestar social. Sin embargo, Jamenei sostuvo una línea de firmeza institucional, priorizando la continuidad del régimen por sobre reformas estructurales.

Con su figura se consolidó un liderazgo que concentró poder estratégico durante más de 35 años, influyendo no solo en la dirigencia iraní sino también en el equilibrio geopolítico regional.