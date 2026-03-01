Alerta máxima preventiva: refuerzan la seguridad en Argentina por el conflicto entre EEUU, Israel e Irán

El gobierno de Javier Milei dispuso elevar a “alto” el nivel de seguridad en todo el territorio nacional tras la escalada bélica entre Estados Unidos, Israel e Irán. La medida incluye refuerzo en objetivos sensibles, infraestructura crítica, representaciones diplomáticas y controles fronterizos.

Por Alejo Pombo

En medio de la creciente tensión internacional por los bombardeos entre Estados Unidos, Israel e Irán, el gobierno de Javier Milei decidió elevar a “alto” el nivel de seguridad en todo el país y activar protocolos preventivos sobre infraestructura considerada estratégica.

La decisión fue comunicada oficialmente a través de un parte difundido por la Oficina del Presidente. Según el texto, la medida alcanza a “todos los objetivos sensibles del territorio, así como a la infraestructura crítica y la comunidad judía, entre otros, con la finalidad de garantizar la integridad, la vida y la libertad de los habitantes”.

Refuerzos en puntos estratégicos

El esquema contempla el fortalecimiento de los dispositivos de custodia en instalaciones clave, incluidas representaciones diplomáticas extranjeras, así como un monitoreo permanente del escenario internacional.

“Por instrucción presidencial, el Sistema de Inteligencia Nacional monitoreará de forma permanente la evolución de los acontecimientos, en cooperación con agencias internacionales, a fin de asegurar la detección inmediata de posibles riesgos o amenazas contra la seguridad nacional”, precisó el comunicado.

La coordinación operativa estará a cargo de la Secretaría de Inteligencia del Estado, en conjunto con el Ministerio de Seguridad, la Dirección Nacional de Migraciones y las fuerzas federales.

Fronteras bajo protocolo de alerta

En paralelo, se activó el protocolo de alerta en pasos fronterizos, que implica refuerzo en los controles de ingreso y egreso, mayor trazabilidad de movimientos transfronterizos y revisión de alertas tempranas en zonas consideradas sensibles.

La administración nacional sostuvo que el objetivo es anticipar eventuales riesgos en un contexto de volatilidad global. “El Gobierno Nacional reafirma su compromiso indeclinable con la defensa de la vida, la libertad y el orden constitucional”, concluyó el comunicado oficial.

Impacto interno y prevención

Si bien el conflicto se desarrolla a miles de kilómetros del territorio argentino, la historia reciente —particularmente los atentados contra la AMIA y la Embajada de Israel en la década del 90— convierte cualquier escalada en Medio Oriente en un factor de atención para las autoridades locales.

En ese marco, el refuerzo del nivel de seguridad apunta a blindar objetivos considerados estratégicos y prevenir escenarios de riesgo en un contexto internacional de alta tensión.