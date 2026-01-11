Calendario escolar 2026: fechas de inicio, vacaciones de invierno y fin de clases

El Ministerio de Capital Humano oficializó el calendario escolar 2026 para todo el país. Las clases comenzarán entre el 18 de febrero y el 2 de marzo, según la jurisdicción, y todas las provincias se comprometieron a cumplir con 190 días de clases. También quedaron definidas las fechas de las vacaciones de invierno y el cierre del ciclo lectivo, previsto entre el 18 y el 23 de diciembre.

Por Alejo Pombo

La Secretaría de Educación de la Nación dio a conocer el calendario escolar 2026 para todo el país, que establece el inicio de las clases entre el 18 de febrero y el 2 de marzo en las distintas jurisdicciones. El esquema fue oficializado tras la asamblea N.º 148 del Consejo Federal de Educación (CFE) y contempla también las vacaciones de invierno y el cierre del ciclo lectivo.

Las autoridades del Ministerio de Capital Humano, que conduce Sandra Pettovello, informaron que las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ratificaron su compromiso de garantizar al menos 190 días de clases, tal como lo establece la normativa vigente acordada en noviembre pasado.

En cuanto al inicio del ciclo lectivo, la provincia de Santiago del Estero será la primera en comenzar las clases, el 18 de febrero. Luego, San Luis, Chubut y Jujuy iniciarán el 23 de febrero, mientras que Tierra del Fuego lo hará el 24.

El 25 de febrero será el turno de Neuquén, Santa Cruz, Mendoza y la Ciudad de Buenos Aires. En tanto, la mayoría de las jurisdicciones comenzarán el lunes 2 de marzo. Ese día arrancarán las clases en un total de 15 distritos: Misiones, Río Negro, Salta, San Juan, Santa Fe, Tucumán, Catamarca, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, La Rioja y la provincia de Buenos Aires, que fue una de las últimas en confirmar su cronograma.

Vacaciones de invierno

El calendario también define las fechas del receso invernal, que se distribuirá a lo largo del mes de julio en tres tramos distintos.

Entre el 6 y el 17 de julio tendrán vacaciones San Juan, San Luis, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos y Mendoza.

Del 13 al 24 de julio será el turno de Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Tucumán, Catamarca, Chubut, Corrientes, Formosa, Jujuy, La Pampa y La Rioja.

Por último, la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, Chaco y Santiago del Estero fijaron el receso invernal entre el 20 y el 31 de julio.

Fin del ciclo lectivo

El cierre del ciclo lectivo 2026 quedó establecido entre el 18 y el 23 de diciembre, según la jurisdicción, completando así el calendario anual de actividades escolares en todo el país.