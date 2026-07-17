Polémica por expedientes duplicados y acusaciones de falta de transparencia en el Concejo Deliberante puntano

La Cuenta de Inversión 2025 generó un fuerte debate en el Concejo Deliberante tras el ingreso de dos expedientes vinculados a la rendición municipal. La oposición reclamó unificar las presentaciones y denunció falta de claridad, mientras que el oficialismo defendió el procedimiento.

Una fuerte discusión se generó este jueves en el Concejo Deliberante por el ingreso de dos expedientes vinculados a la Cuenta de Inversión 2025 de la Municipalidad. La oposición cuestionó la existencia de dos presentaciones diferentes sobre la rendición de gastos y reclamó que ambas sean unificadas antes de avanzar con su tratamiento.

El conflicto comenzó luego de que ingresara un nuevo expediente enviado por el Tribunal de Cuentas, mientras que el pasado 30 de junio ya había sido incorporada una presentación remitida por el Poder Ejecutivo municipal.

El concejal opositor Andrés Russo planteó que la situación genera dudas sobre cuál de los dos documentos debe analizarse y pidió que el cuerpo deliberativo intervenga para resolver la cuestión en la sesión.

“No termina de quedar cuál de los dos expedientes tenemos que tratar. Le quita transparencia al tratamiento”, sostuvo Russo, quien calificó el episodio como “muy irregular” y cuestionó por qué existen dos presentaciones relacionadas con la misma cuenta.

Desde el oficialismo, la concejal Lisbeth Huatay rechazó las acusaciones y defendió la transparencia de la gestión municipal. Afirmó que ambos expedientes pueden ser analizados en comisión y que, si corresponde, pueden unificarse durante ese proceso.

Además, Huatay señaló que la Carta Orgánica establece que la cuenta de inversión debe ser presentada por el intendente, mientras que la oposición respondió que existen normativas complementarias que regulan la intervención del Tribunal de Cuentas.

Russo insistió en que el tema debía resolverse en el recinto y no en comisión. Según explicó, una ordenanza vigente establece procedimientos específicos para la revisión de la rendición municipal y sostuvo que la situación no tiene antecedentes similares.

A ese reclamo se sumó la concejal opositora Paulina Calderón, quien afirmó que la existencia de dos expedientes genera un antecedente preocupante y cuestionó si había información que se intentaba ocultar.

Por su parte, el oficialista Diego Videla defendió el procedimiento y aseguró que la información incluida en ambos expedientes es prácticamente la misma, aunque aclaró que la diferencia principal está en que la presentación del Tribunal de Cuentas incorpora un informe técnico.

El intercambio subió de tono durante la intervención del concejal Juan Martín Divizia, cuando comenzaron los cruces con la presidenta del Concejo, Laura Sánchez. Hubo acusaciones cruzadas por faltas de respeto y una discusión sobre el contenido de los expedientes.

Durante el debate, la oposición señaló diferencias entre ambas presentaciones y mencionó que uno de los expedientes cuenta con alrededor de 300 actuaciones, mientras que el otro contiene unas 160.

Finalmente, el oficialismo llevó a votación el pedido de Russo para unificar los expedientes en la sesión. La iniciativa fue rechazada por la mayoría oficialista y luego la oposición presentó una cuestión de privilegio contra la presidenta del Concejo, que tampoco prosperó.

En el resto de la jornada legislativa, el Concejo aprobó el único despacho incluido en el orden del día: la declaración de Interés Legislativo, Ambiental, Científico, Educativo y Comunitario de las acciones desarrolladas por el Programa Interdisciplinario de Temáticas Socioambientales (PITSA) de la Universidad Nacional de San Luis.