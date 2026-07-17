Estancia Grande: El fuego avanza en las sierras y activaron un operativo aéreo

Un incendio forestal afecta la zona serrana de Estancia Grande, en San Luis, donde trabajan bomberos, brigadistas y un avión hidrante. Las autoridades investigan si el fuego fue provocado intencionalmente mientras continúan las tareas para contener el avance de las llamas.

Un incendio forestal de importantes dimensiones afecta desde la madrugada de este jueves la zona serrana de Estancia Grande, en San Luis, donde bomberos voluntarios, brigadistas y equipos de emergencia trabajan para contener el avance de las llamas. Las autoridades investigan si el foco fue iniciado de manera intencional y ya incorporaron un avión hidrante del Sistema Nacional de Manejo del Fuego al operativo.

El incendio comenzó cerca de la 1 de la madrugada en el sector conocido como El Durazno Alto. Desde ese momento, Bomberos Voluntarios de Estancia Grande desplegaron tareas para controlar el fuego, aunque las condiciones climáticas dificultaron el trabajo debido a las fuertes ráfagas de viento registradas en la zona.

El avance de las llamas generó preocupación por la cercanía con sectores próximos al dique Vidal. Ante esa situación, se sumaron al operativo efectivos de Bomberos Voluntarios de Potrero de los Funes para reforzar las tareas de contención.

Durante la jornada, la Dirección de Prevención y Gestión de Emergencia solicitó asistencia aérea al Sistema Nacional de Manejo del Fuego. El avión hidrante comenzó a operar desde el Aeropuerto Valle del Conlara luego de que se completara la carga de la aeronave y las condiciones meteorológicas permitieran iniciar los vuelos.

El trabajo de los equipos terrestres se desarrolla en un área de difícil acceso y con problemas de comunicación, lo que complicó la obtención de imágenes y reportes directos desde el lugar. Las autoridades difundieron registros tomados desde el aire para mostrar parte del despliegue realizado.

Mientras continúan las tareas para controlar el incendio, la Dirección General de Bomberos de la Policía inició una investigación para determinar las causas del inicio del fuego. Según los primeros indicios analizados, no se descarta que el foco haya sido provocado de manera intencional.

El operativo permanece activo con el objetivo de frenar la propagación de las llamas y reducir los daños en la zona serrana. Las autoridades anticiparon que brindarán nuevos informes a medida que avance la intervención de los equipos de emergencia.