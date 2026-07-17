Choferes de Uber protestarán contra la nueva regulación municipal

Conductores y usuarios de Uber convocaron a un “bocinazo” en Villa Mercedes para reclamar contra la nueva regulación municipal. Denuncian que los requisitos podrían elevar los costos de la actividad hasta $2,6 millones anuales y dejar fuera a muchos trabajadores.

Choferes y usuarios de Uber realizarán este viernes 17 de julio un “bocinazo” frente a la Municipalidad de Villa Mercedes para reclamar contra la nueva ordenanza que regula las plataformas de transporte. La protesta surge luego de que el Concejo Deliberante aprobara una normativa que establece nuevos requisitos para los conductores, entre ellos seguros específicos, inspecciones y condiciones para los vehículos.

La manifestación está convocada para las 10:00 frente al edificio municipal bajo la consigna “Sí a Uber, no a la regulación”. Participarán choferes, usuarios, estudiantes y familias que cuestionan las exigencias incluidas en la normativa.

Uno de los principales reclamos apunta a los costos que, según los organizadores, implicaría adecuarse a la nueva regulación. Señalan que los requisitos podrían dificultar el acceso a la actividad y afectar a personas que utilizan las aplicaciones como fuente de ingresos.

En los últimos días se viralizó un video del dirigente y empresario Valentino Cometto, quien explicó con un pizarrón los gastos que, según sus cálculos, debería afrontar una persona para comenzar a trabajar como conductor habilitado.

Cometto estimó que el desembolso inicial rondaría los $360.000 e incluyó en ese cálculo la recategorización del carnet de conducir a tipo D, trámites administrativos, estudios psicofísicos, libreta sanitaria, oblea municipal, habilitación y canon correspondiente.

Además, detalló gastos anuales como desinfecciones periódicas, inspecciones mecánicas, monotributo y otros trámites vinculados al cumplimiento de la norma. El punto que generó mayor debate fue el seguro comercial para pasajeros, que calculó en unos $150.000 mensuales.

Con esa proyección, sostuvo que trabajar como Uber bajo las nuevas condiciones podría alcanzar un costo aproximado de $2,6 millones al año, sin contar otros gastos habituales de la actividad como combustible, mantenimiento del vehículo y comisión de la aplicación.

Desde el sector que organiza la protesta consideran que la ordenanza establece demasiadas barreras para los trabajadores independientes y piden que las autoridades revisen los alcances de la regulación antes de su aplicación.

El reclamo representa la primera manifestación pública contra la normativa aprobada por el Concejo Deliberante y abre un nuevo capítulo en la discusión sobre el funcionamiento de las aplicaciones de transporte en Villa Mercedes.