Bausili aseguró que Argentina está mejor preparada para 2027

Santiago Bausili sostuvo que la Argentina cuenta con mejores condiciones para enfrentar eventuales tensiones cambiarias en 2027. Confirmó que el tramo de USD 5.000 millones del swap con China sigue activo y explicó las diferencias con el acuerdo estadounidense. También respondió sobre las reservas de oro y las perspectivas de actividad e inflación.

El presidente del Banco Central (BCRA), Santiago Bausili, afirmó que la Argentina cuenta con mejores condiciones para afrontar eventuales tensiones cambiarias durante 2027, un año marcado por las elecciones presidenciales. El funcionario sostuvo que la economía tiene fundamentos más sólidos que en crisis anteriores, aunque evitó anticipar cómo actuaría la entidad ante una posible corrida: “No tenemos proyección de corrida, no lo hacemos”.

Las declaraciones se produjeron este jueves 29 de octubre, durante una conferencia de prensa junto al vicepresidente del organismo, Vladimir Werning, en la que presentaron el Informe de Política Monetaria (IPOM) correspondiente al tercer trimestre de 2026.

Bausili destacó la acumulación de divisas y la evolución del sector externo. Según el informe del BCRA, las compras de dólares de la entidad superaron los USD 15.800 millones en lo que va del año. Además, el documento estimó que la cuenta corriente registró superávit en tres de los últimos cuatro trimestres, no en tres períodos consecutivos.

El titular del Central señaló que la respuesta ante una eventual turbulencia dependerá de las características del shock y de las condiciones del mercado en ese momento.

Qué disponibilidad tienen los swaps con China y Estados Unidos

Uno de los puntos centrales de la conferencia fue la situación de los acuerdos financieros con China y Estados Unidos.

Bausili confirmó que el tramo del swap con el Banco Popular de China por USD 5.000 millones permanece activado y disponible, de acuerdo con las condiciones establecidas en el convenio.

En cambio, explicó que el acuerdo con Estados Unidos alcanza los USD 20.000 millones, pero funciona bajo una modalidad diferente y no cuenta con un tramo activado. La distinción es relevante porque el monto total del convenio no implica que esos fondos estén disponibles de manera automática.

Ambos instrumentos forman parte de las herramientas financieras que el Gobierno considera ante eventuales necesidades de liquidez.

La explicación sobre las reservas de oro

Bausili también respondió a las consultas sobre la administración de las reservas de oro del Banco Central. “No tenemos nada en Inglaterra”, afirmó, al negar que la entidad tenga activos depositados en el Banco de Inglaterra.

El informe oficial señala que el BCRA mantiene 61,7 toneladas de oro, adquiridas entre 2004 y 2011. También detalla que utiliza instrumentos financieros para cubrirse ante posibles variaciones en el precio del metal, una práctica que, según el organismo, se aplica desde 2006.

El funcionario defendió las operaciones realizadas durante su gestión y reconoció la participación de Deutsche Bank en las coberturas. Además, rechazó que exista un conflicto de intereses por su anterior vínculo laboral con esa entidad.

Actividad económica e inflación: las perspectivas para fin de año

El informe del BCRA reconoció una desaceleración de la actividad durante el tercer trimestre de 2026. Entre los factores que incidieron mencionó la normalización de la producción agropecuaria después de las cosechas récord, las interrupciones temporarias del suministro de gas a industrias y las condiciones climáticas adversas en distintas regiones.

El organismo indicó que esos factores tuvieron un impacto importante en julio y que la actividad se estabilizó en agosto. También señaló que algunos sectores comenzaron a recuperarse y que la evolución podría dejar un arrastre positivo para el último trimestre del año.

En cuanto a los precios, el informe precisó que la inflación promedió 1,9% mensual entre julio y septiembre. Sin embargo, advirtió que los aumentos de la carne y el encarecimiento de la energía podrían generar nuevas presiones.

El BCRA también señaló que el impacto de los ajustes en los combustibles se reflejaría con mayor intensidad en octubre y que la evolución del precio internacional del petróleo representa un riesgo adicional para los próximos meses.