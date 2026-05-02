Imputaron por abuso sexual al abuelo de Guadalupe Lucero

Imputaron por abuso sexual al abuelo paterno de Guadalupe Lucero y la familia pidió que se investigue su posible vínculo con la desaparición.

La Justicia imputó por abuso sexual gravemente ultrajante a Roque Lucero, abuelo paterno de Guadalupe Belén Lucero, lo que generó un fuerte impacto en la causa por la desaparición de la niña, ocurrida en 2021.

Tras conocerse la acusación, la madre de la menor, Yamila Cialone, junto a su familia, se presentó ante la Justicia para solicitar que se investigue si existe algún vínculo entre el imputado y el paradero de la niña.

La imputación contra el hombre corresponde a un caso de abuso sexual contra una menor con discapacidad, y además enfrenta una segunda denuncia de características similares que aún se encuentra en etapa de investigación.

Según trascendió, los hechos denunciados habrían ocurrido en una vivienda cercana al domicilio donde desapareció Guadalupe, en la zona de San Luis.

El caso original de la niña se remonta al 21 de junio de 2021, cuando desapareció mientras jugaba en un barrio de la ciudad. Desde entonces, la investigación continúa abierta sin resultados concluyentes.

En este nuevo escenario, la familia materna insiste en que la Justicia Federal Argentina intervenga para analizar si hay conexiones entre ambas causas.

Como parte de las medidas cautelares, Roque Lucero permanece en libertad, pero con restricciones: debe firmar periódicamente, no puede salir del país y tiene prohibido acercarse a la denunciante.

Mientras tanto, la causa por abuso sexual entra en etapa de investigación penal preparatoria, donde se buscará reunir pruebas testimoniales y periciales que permitan avanzar hacia un eventual juicio.

El nuevo giro judicial vuelve a poner el foco sobre uno de los casos más sensibles y aún sin resolver del país, reactivando interrogantes sobre lo ocurrido con Guadalupe.