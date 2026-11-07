Poggi entregó diplomas a otros 370 docentes capacitados en inteligencia artificial

Unos 370 educadores recibieron sus certificados tras completar la Diplomatura en Inteligencia Artificial para la Enseñanza y la Innovación. Poggi destacó que ya hay 1.604 diplomados, anunció computadoras para los egresados y confirmó una tercera cohorte para el primer semestre de 2027.

El gobernador Claudio Poggi encabezó este jueves en Casa de Gobierno la entrega de certificados a 370 docentes y directivos que completaron la Diplomatura en Inteligencia Artificial para la Enseñanza y la Innovación. La capacitación, desarrollada junto con la Universidad Austral, alcanza a instituciones públicas y privadas de todos los niveles educativos de San Luis.

Durante el acto, el mandatario destacó que la propuesta ya suma 1.604 educadores diplomados. Además, informó que 4.754 integrantes del sistema educativo participaron de la primera cohorte y que cerca de 5.000 cursan actualmente la segunda, cuya finalización está prevista para diciembre.

Poggi también resaltó la participación de las escuelas rurales. Según detalló, alrededor del 80% de los aproximadamente 550 docentes y directivos de ese ámbito ya cursó o se encuentra cursando la diplomatura.

La IA como herramienta, no como reemplazo

En su discurso, el Gobernador sostuvo que la incorporación de nuevas tecnologías debe tener una perspectiva humana y que la inteligencia artificial debe funcionar como un complemento de la tarea educativa.

“La inteligencia artificial es una tecnología que irrumpió en nuestras vidas sin pedir permiso. No la podemos negar, sino que la tenemos que incorporar, pero no va a reemplazar el rol del docente”, afirmó.

En esa línea, remarcó que el educador debe continuar siendo el protagonista del proceso de enseñanza y que la tecnología debe ingresar al aula bajo su orientación. El objetivo de la formación es brindar herramientas para fortalecer las prácticas pedagógicas y promover entre los estudiantes un uso responsable, ético y positivo de la IA.

Computadoras para los egresados y continuidad en 2027

Como parte de la iniciativa, la Provincia entregará una computadora personal a cada docente y directivo que finalice la diplomatura, en cumplimiento del compromiso asumido al presentar el programa. La distribución del equipamiento se realizará de manera progresiva, a medida que se acrediten las finalizaciones de los trayectos formativos.

Poggi reconoció además el aporte académico de la Universidad Austral y el trabajo conjunto de la Universidad de La Punta, la Agencia de Ciencia y Tecnología y el Ministerio de Educación.

Por último, confirmó que el Gobierno provincial acordó habilitar una tercera cohorte durante el primer semestre de 2027. La nueva instancia estará destinada a quienes todavía no pudieron acceder a la capacitación.

“Queremos que todos los docentes y directivos del sistema educativo tengan la posibilidad de cursarla”, concluyó.