Más de 19.000 agentes participarán del operativo por la visita del Papa

El operativo comenzará el domingo 8 de noviembre y se extenderá hasta el miércoles 11. Habrá más de 19.000 agentes afectados, 28 ambulancias, dos hospitales móviles y restricciones de tránsito en distintos puntos de Buenos Aires para acompañar las actividades del Pontífice.

La Ciudad de Buenos Aires desplegará más de 19.000 policías, médicos y agentes de distintas áreas para garantizar la seguridad y la asistencia durante la visita del papa León XIV, prevista entre el domingo 8 y el miércoles 11 de noviembre. El dispositivo incluirá miles de efectivos, ambulancias, hospitales móviles, helicópteros sanitarios y controles especiales de tránsito en los principales puntos de la agenda papal.

Según informó el Gobierno porteño, el operativo será coordinado por la Policía de la Ciudad junto con el Ministerio de Seguridad de la Nación. En total, participarán 16.680 integrantes del Sistema Integrado de Seguridad porteño.

De ese número, más de 15.000 policías estarán destinados a tareas de vigilancia y patrullaje, junto con 700 cadetes del Instituto Superior de Seguridad y 450 agentes de prevención para orientar y asistir a los fieles.

También se incorporarán 150 agentes de tránsito de Seguridad, 195 bomberos, 132 cadetes de bomberos, 24 efectivos de Emergencias y 29 integrantes de Defensa Civil.

El SAME tendrá 28 ambulancias y dos hospitales móviles

Uno de los principales componentes del dispositivo será el operativo sanitario. Durante la misa prevista frente al Monumento de los Españoles, sobre la avenida Del Libertador, el SAME dispondrá de 28 ambulancias distribuidas aproximadamente cada 100 metros.

Además, instalará dos hospitales móviles: uno detrás del escenario principal y otro en el Campo Argentino de Polo. Cada unidad contará con 10 médicos, dos psicólogos y capacidad para atender hasta 20 pacientes en camillas.

El despliegue incluirá una unidad coronaria, un helicóptero equipado para funcionar como terapia intensiva aérea y una superambulancia que operará como centro de comando ante posibles emergencias.

También habrá 10 médicos del Escuadrón de Motos para agilizar la asistencia en las zonas de mayor concentración. En total, el SAME dispondrá de unos 120 integrantes por jornada.

El Pontífice tendrá un esquema sanitario específico: una ambulancia con dos médicos acompañará permanentemente sus desplazamientos, tanto en la Ciudad como en la provincia de Buenos Aires. También está previsto que profesionales médicos viajen en el vuelo papal para atender eventuales emergencias durante el traslado.

Cortes de calles y 2.041 agentes de tránsito

La organización también contempla un dispositivo especial para ordenar la circulación vehicular y peatonal. La Ciudad desplegará 2.041 agentes de tránsito durante seis días, distribuidos en siete operativos y 260 puestos de orientación y cortes de calles.

Los controles estarán concentrados en los principales puntos de la agenda de León XIV, entre ellos Aeroparque Jorge Newbery, la Nunciatura Apostólica, Plaza San Martín, el Monumento de los Españoles y el Complejo Penitenciario Federal de Villa Devoto.

Habrá restricciones progresivas, desvíos y cortes sobre la avenida Del Libertador y calles cercanas. Además, se habilitará un contracarril de 200 metros sobre la avenida Figueroa Alcorta, entre Sarmiento y Casares, para facilitar la circulación proveniente de la autopista Lugones.

Las autoridades aclararon que, pese al despliegue extraordinario, los servicios habituales de seguridad y emergencias continuarán funcionando en el resto de la Ciudad.