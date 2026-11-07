Poggi entregó 19 viviendas en tres localidades de San Luis

Diecinueve familias recibieron sus viviendas en La Punilla, Villa del Carmen y Villa Larca, durante una gira encabezada por Claudio Poggi. La jornada incluyó además trámites de regularización dominial y nuevos anuncios de construcción. En total, el Gobierno entregó 63 casas en seis localidades durante 24 horas.

El gobernador Claudio Poggi encabezó este viernes 6 de noviembre una gira por La Punilla, Villa del Carmen y Villa Larca, donde 19 familias recibieron las llaves de sus nuevas viviendas a través del programa provincial Tenemos Futuro. La jornada también incluyó la entrega de una escritura y cinco decretos de regularización dominial.

La recorrida comenzó en La Punilla, donde tres familias accedieron a sus casas y otros cinco vecinos del barrio Viviendas Productivas recibieron documentación para avanzar con la regularización de sus terrenos y posteriormente tramitar las escrituras.

Luego, en Villa del Carmen, seis familias recibieron sus viviendas. En esta localidad, las obras se ejecutaron mediante un sistema de articulación con el Municipio, que estuvo a cargo de la construcción con trabajadores e insumos de la zona.

Durante el acto, Poggi anunció que se construirán otras nueve unidades habitacionales mediante el sistema de Autoconstrucción Asistida. También defendió la continuidad de la política habitacional y aseguró que el objetivo es llegar a todas las familias inscriptas que cumplan con los requisitos del programa.

La última entrega de la jornada se realizó en Villa Larca, donde otras diez familias recibieron las llaves de sus viviendas. Allí, el intendente Mateo Vílchez anunció que la Municipalidad adquirió una manzana para donarla a la Provincia y facilitar la construcción de nuevas casas.

En esa misma localidad, una vecina que había recibido su vivienda en 2018 obtuvo finalmente la escritura de propiedad. Según los datos oficiales difundidos durante la actividad, con ese documento San Luis alcanzó las 7.609 escrituras otorgadas.

La gira también dejó cifras más amplias para la política habitacional provincial. Entre el jueves y el viernes, Poggi entregó 63 viviendas en seis localidades: Fraga, La Punilla, Villa del Carmen, Villa Larca, Los Molles y Santa Rosa del Conlara.

Las adjudicaciones incluyeron unidades del programa Tenemos Futuro y viviendas pendientes de los antiguos planes Progreso y Sueños. En Los Molles, por ejemplo, seis familias recibieron casas que esperaban desde hacía alrededor de 15 años.

Las entregas de estas jornadas se suman a los compromisos del Ejecutivo provincial de continuar con la construcción de viviendas y avanzar en la regularización dominial para que más familias puedan obtener los títulos de propiedad de sus hogares.