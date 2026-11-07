Comenzó el juicio contra un exfuncionario acusado de abuso sexual

Un exintegrante del gabinete municipal enfrenta un juicio por hechos denunciados entre 2020 y 2021 en perjuicio de una menor. La Fiscalía pidió 15 años de cárcel y sostiene que el acusado aprovechó su posición de poder y la relación de confianza con la familia. La defensa rechaza los cargos.

Un exfuncionario municipal comenzó a ser juzgado este viernes 6 de noviembre en San Luis, acusado de abuso sexual con acceso carnal agravado por su condición de guardador accidental contra una niña que tenía 11 años al momento de los hechos. La Fiscalía solicitó una pena de 15 años de prisión y sostuvo que el imputado habría aprovechado su posición de poder y la confianza de la familia para cometer las agresiones.

La acusación fue presentada por la fiscal de Género Nº 2, Antonella Córdoba, durante el alegato de apertura. Según la investigación, los hechos habrían ocurrido entre 2020 y 2021 en distintos inmuebles de una localidad del norte provincial, entre ellos una oficina municipal y propiedades vinculadas al acusado.

La representante del Ministerio Público señaló que el exfuncionario mantenía una relación laboral con la madre de la niña y tenía un vínculo de confianza con el grupo familiar. También consideró que la dependencia económica de la mujer habría profundizado la situación de vulnerabilidad.

Para respaldar la acusación, la Fiscalía anticipó que presentará testimonios de familiares, profesionales de la psicología y del trabajo social, además de informes médicos y psicológicos. La declaración de la niña, incorporada mediante Cámara Gesell, también será parte de la prueba.

Córdoba aclaró que los estudios médicos no detectaron lesiones físicas, aunque remarcó que esa circunstancia no descarta la posibilidad de que hayan ocurrido agresiones sexuales. La acusación también apunta a acreditar las consecuencias psicológicas que habrían dejado los hechos denunciados.

La querella, representada por la abogada Érica Gómez, adhirió al planteo fiscal y destacó el vínculo de confianza que existía entre la víctima y el acusado. Como parte de ese contexto, mencionó que la expareja del imputado era madrina de confirmación de la niña.

La defensa rechazó la acusación y anticipó que buscará demostrar que los hechos no ocurrieron. El abogado Hugo Scarzo adelantó que intentará exponer contradicciones en los relatos sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar, además de cuestionar la posibilidad material de que los episodios sucedieran como sostiene la Fiscalía.

También puso en duda el contexto de la denuncia, mencionó otras presentaciones judiciales realizadas por integrantes del grupo familiar y planteó la existencia de un supuesto interés patrimonial detrás de la acusación. Asimismo, cuestionará las declaraciones incorporadas mediante Cámara Gesell y la existencia de los lugares señalados en la investigación.

El debate está a cargo de un tribunal del Colegio de Jueces de la Primera Circunscripción, integrado por José Luis Flores, Yanina Del Viso y Adriana Lucero Alfonso.

La causa ya había atravesado demoras antes de llegar a esta instancia. Según antecedentes publicados en septiembre, el proceso esperaba la realización del juicio desde 2024, pese a que la Fiscalía mantenía el pedido de 15 años de prisión.