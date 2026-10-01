Rechazaron el pedido de Anabela Lucero para cambiar de juez

El juez Santiago Ortiz rechazó el planteo de incompetencia presentado por la defensa de Anabela Lucero y continuará al frente de la investigación por presuntas irregularidades en el Molino Fénix. El abogado Adriel Cabello adelantó que apelará la resolución.

El juez de Garantías N° 4, Santiago Ortiz, rechazó este miércoles el planteo de incompetencia presentado por la defensa de la exdiputada Anabela Lucero y continuará al frente de la causa que investiga presuntas irregularidades en el Complejo Molino Fénix y la Casa de la Música.

Lucero permanece detenida en el Servicio Penitenciario Provincial en el marco de la investigación. Su abogado, Adriel Cabello, había pedido que el expediente pasara al Juzgado de Garantías N° 1, a cargo de Alfredo Cuello.

La defensa sostuvo que debía tomarse como referencia el 9 de diciembre de 2023, fecha en la que, según la acusación, se produjo el saqueo y vaciamiento de instalaciones del Molino Fénix. Ese día, el Juzgado N° 1 estaba de turno.

El fiscal José Olguín rechazó ese argumento. Consideró que la defensa tomó una fecha puntual dentro de una investigación que comprende distintos episodios y sostuvo que la administración fraudulenta y la asociación ilícita fueron consideradas delitos continuados.

La querella, representada por Flavio Ávila, adhirió a la postura de la Fiscalía.

Ortiz explicó que su competencia había sido analizada desde el inicio del expediente. Para resolver el planteo, tuvo en cuenta la fecha de ingreso de la denuncia, el primer hecho incorporado a la investigación y las medidas que su juzgado ya había dispuesto.

La denuncia fue presentada el 22 de marzo de 2024, cuando Ortiz se encontraba de turno. El magistrado también consideró un episodio ocurrido el 15 de junio de 2023, sobre el cual su juzgado ya había ordenado medidas de investigación.

“No fue un capricho quedarme con la causa”, sostuvo Ortiz. También recordó que, cuando entendió que correspondía apartarse de otros expedientes, así lo hizo.

Con esos argumentos, el juez rechazó el planteo y mantuvo su intervención. Cabello adelantó que apelará la resolución.

Reserva de información personal

Durante la audiencia, la defensa también solicitó que se mantuvieran bajo reserva las actuaciones que involucren información personal, de salud e íntima de terceras personas.

La Fiscalía y la querella remarcaron el carácter público del expediente, aunque no se opusieron a preservar los datos estrictamente privados.

Ortiz hizo lugar al pedido y estableció que solo tendrán carácter reservado las actuaciones que contengan información personal, de salud o íntima. El resto de las medidas vinculadas con el avance de la investigación continuará siendo público.

Los imputados

La investigación tiene como imputados a Anabela Lucero, Joaquín Beltrán, Enzo Lucero, Exequiel Scarel, Diego Torres y Christian Becher.

Becher fue incorporado recientemente al expediente y está acusado de asociación ilícita y fraude a la administración pública, como presunto partícipe necesario, según la acusación fiscal.

La causa investiga distintos hechos vinculados con la administración del Molino Fénix y la Casa de la Música, incluyendo el manejo de fondos, bienes y documentación estatal.