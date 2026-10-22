Poggi calificó de “bravuconada” el reclamo electoral de Rodríguez Saá

El gobernador de San Luis cuestionó a Alberto Rodríguez Saá por reclamar una convocatoria electoral y sostuvo que los comicios para elegir convencionales constituyentes se realizarán junto con las elecciones provinciales de 2027. La fecha aún no fue anunciada oficialmente, mientras crece la disputa política entre ambos dirigentes.

El gobernador de San Luis, Claudio Poggi, cuestionó al exmandatario Alberto Rodríguez Saá por exigir que se convoque a elecciones y calificó de “bravuconada” su planteo sobre los comicios para elegir convencionales constituyentes. Aseguró que la legislación prevé que esa votación se realice junto con las elecciones provinciales de 2027.

Consultado sobre la posibilidad de competir electoralmente con Rodríguez Saá el próximo año, Poggi afirmó que su prioridad es la gestión y consideró que todavía no es momento de centrar la discusión política en las elecciones.

“Estoy muy encapsulado en la gestión diaria. No es un año para hablar de elecciones, es como una falta de respeto al ciudadano”, sostuvo el mandatario.

El gobernador también recordó que la Legislatura aprobó en septiembre la ley que declara la necesidad de una reforma parcial de la Constitución provincial. La norma habilita la elección de 52 convencionales constituyentes para debatir cambios en distintos aspectos de la Carta Magna.

Según el esquema previsto, los convencionales serán elegidos durante los comicios provinciales de 2027. Sin embargo, la fecha de esa elección todavía no fue anunciada oficialmente.

“O no leyó la ley o no la conoce. Él fue gobernador de casi 17 años de San Luis, así que tiene que saber cómo es eso”, expresó Poggi al cuestionar al exmandatario.

El reclamo de Rodríguez Saá

El sábado, durante un acto por el Día de la Lealtad realizado en Villa Mercedes, Rodríguez Saá reclamó públicamente que el Gobierno provincial convoque a elecciones y desafió al oficialismo a competir por las bancas de convencionales constituyentes.

“¿Para qué hablar de una reforma constitucional si no llamás a elecciones?”, planteó el exgobernador, quien también convocó a la militancia peronista a trabajar para recuperar el gobierno provincial y las intendencias.

La discusión se produce mientras los distintos sectores políticos comienzan a posicionarse de cara a 2027. Aunque circulan versiones sobre posibles fechas para los comicios, todavía no existe una convocatoria oficial.

Qué dijo Poggi sobre los salarios

Durante la misma rueda de prensa, el gobernador también fue consultado sobre la situación salarial de la población y de los empleados públicos provinciales. Ante la pregunta, respondió: “El promedio, promedio de país”.