El caso Gabriela Centeno: el sospechoso ya está en San Luis

Raúl Agustín Bullones Soria, de 29 años, llegó a San Luis tras ser detenido en Mendoza por su presunta vinculación con el femicidio de Gabriela Centeno. La mujer fue encontrada enterrada en una fosa del barrio La República. El acusado quedó a disposición de la Justicia provincial.

Raúl Agustín Bullones Soria, de 29 años, fue trasladado a San Luis el miércoles 21 de octubre, luego de haber sido detenido en Las Heras, Mendoza, por su presunta vinculación con el femicidio de Gabriela Centeno. El hombre quedó a disposición de la Justicia provincial.

El sospechoso había sido arrestado el viernes 16 de octubre por efectivos de la Policía de Mendoza, tras una investigación coordinada con las fuerzas de seguridad de San Luis. El traslado se concretó mediante un exhorto emitido por el Juzgado de Garantía N.º 2 de la Primera Circunscripción Judicial.

Centeno fue encontrada sin vida el 13 de octubre en una fosa ubicada en un terreno del barrio La República, en la zona oeste de la capital puntana. La investigación quedó a cargo de la Fiscalía de Instrucción Penal con intervención en Contexto de Género, Diversidad Sexual, Infancias y Adultos Mayores N.º 1, encabezada por María Delia Bringas.

Según la información difundida por medios locales, el cuerpo presentaba signos de violencia y había sido enterrado en el predio. El hallazgo dio inicio a una investigación por femicidio que derivó en la identificación de la víctima y la detención del sospechoso.

Con el traslado, Bullones Soria quedó bajo jurisdicción de la Justicia de San Luis. La causa continúa en etapa investigativa y deberá avanzar con las actuaciones judiciales correspondientes para determinar su situación procesal.