La Punta tiene 24 horas para corregir fallas eléctricas en edificios municipales

Relaciones Laborales intimó a la Municipalidad de La Punta a corregir en 24 horas las fallas eléctricas detectadas en distintas dependencias. El informe advirtió riesgos para trabajadores y vecinos, especialmente en el Taller Central, la Oficina de Turismo y Transporte y el Polideportivo Manuel García Ferré. ATE pidió suspender las tareas en los sectores afectados.

La Subdirección de Relaciones Laborales de San Luis intimó a la Municipalidad de La Punta a corregir, en un plazo de 24 horas, las deficiencias de seguridad detectadas en distintas dependencias comunales. La medida se originó en una denuncia presentada por ATE San Luis y se apoyó en un informe técnico que advirtió sobre riesgos eléctricos para trabajadores y público.

La disposición quedó registrada en el Proveído 1306847-26 y la Cédula N.º 1963-DRL-2026, correspondientes al expediente EXD N.º 10210060/25. Según la documentación difundida, la comuna debe cumplir con la totalidad de las recomendaciones realizadas por la Sección Fiscalización General, bajo apercibimiento de ley.

El sindicato señaló que el reclamo comenzó durante un conflicto con el Municipio por recomposición salarial y condiciones laborales. ATE afirmó que, después de varias inspecciones, algunas observaciones fueron corregidas, pero otras continuaron pendientes. También vinculó el reclamo con un accidente sufrido recientemente por un trabajador municipal.

Qué fallas detectaron las inspecciones

El Informe de Fiscalización N.º 1042527-26 advirtió sobre un riesgo de electrocución en sectores de trabajo y recomendó suspender las actividades comprometidas hasta que las instalaciones fueran normalizadas, según la información difundida por el gremio.

En el Taller Central de Mantenimiento, los inspectores detectaron una puesta a tierra por encima de los valores aceptables, un tablero eléctrico expuesto al agua y al polvo, falta de un descargador de sobretensión y protecciones que no cumplirían con la reglamentación.

En la Oficina de Turismo y Transporte, el relevamiento señaló que el tablero principal no tenía puesta a tierra, que había cableado obsoleto y que solo funcionaban dos de las tres fases eléctricas. Además, ATE informó que el disyuntor diferencial de un tablero interno estaba desconectado.

La situación más delicada, según el informe citado por el sindicato, se registró en el Polideportivo Municipal Manuel García Ferré. Allí se habrían detectado tableros e instalaciones de iluminación sin puesta a tierra ni disyuntor diferencial, cableado fuera de norma y dos fases conectadas en lugar de tres.

La Planta Potabilizadora N.º 1 presentó mejores condiciones generales, aunque el tablero del pañol fue señalado como una instalación que necesita reconstruirse.

ATE reclama nuevas inspecciones y la suspensión de tareas

Tras conocerse la intimación, ATE pidió que la Municipalidad cumpla con las medidas dentro del plazo establecido y suspenda las tareas en los sectores comprometidos hasta que se garantice la seguridad de las instalaciones.

El gremio también solicitó una nueva inspección de Relaciones Laborales una vez vencidas las 24 horas y la presentación de una medición certificada de puesta a tierra, realizada por un profesional.

“Esta intimación confirma que teníamos razón. No se puede trabajar con el riesgo de morir electrocutado”, expresó el sindicato en su comunicado.

La intimación administrativa obliga al Municipio a atender las recomendaciones notificadas, pero no constituye por sí misma una sanción definitiva. La continuidad de las actuaciones dependerá del cumplimiento de las medidas y de las verificaciones correspondientes.