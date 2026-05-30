Denunció que le retenían a su beba y la Justicia se la quitó: el drama de Rosa, que perdió así a sus cinco hijos

Rosa Jofré denunció que una conocida no le devolvía a su beba de nueve meses. La policía recuperó a la niña, pero la Justicia la entregó a una familia solidaria. Es la quinta vez que Rosa pierde la guarda de un hijo. Según ella, el motivo siempre fue el mismo: no tener vivienda propia. Nadie le ofreció una alternativa habitacional antes de separarla de su hija. La versión judicial no fue hecha pública.

Rosa Jofré denunció que le retenían a su beba. La Justicia recuperó a la niña — y se la entregó a una familia solidaria. Es la quinta vez que le ocurre lo mismo. Según ella, el único motivo siempre fue el mismo: no tener una vivienda propia.

Rosa Jofré es una madre de San Luis que el miércoles pasado denunció en la Comisaría Cuarta que una conocida no le devolvía a su hija de nueve meses. La policía encontró a la beba al día siguiente en una vivienda de calle Jujuy y Libertad, en el barrio Kennedy. La pareja que la tenía fue detenida acusada de intento de sustracción de menor. Rosa recuperó la noticia de que su hija estaba sana. Pero no la recuperó a ella.

El Juzgado de Familia N°4 resolvió poner a la niña al cuidado de una familia solidaria mientras avanza la investigación. Rosa Jofré cuenta que nadie le ofreció una alternativa habitacional ni contención social antes de separarla de su hija. Y la historia que rodea esa decisión se repite: ya perdió la guarda de sus otros cuatro hijos. Según ella, siempre por la misma razón.

Cómo empezó todo

Según el relato de Rosa — que es la única versión disponible, ya que el Juzgado no se pronunció públicamente —, le prestó la beba a una mujer que conocía desde hacía cuatro días, que se ofreció a llevarla al centro a comprar ropa. A las tres de la tarde empezó a mandarle mensajes. A las siete recibió una respuesta que decía que ya se la llevaba. A las once de la noche fue a buscarla a la casa de la mujer. No había nadie.

Fue a la Comisaría Cuarta a hacer la denuncia. Los efectivos cumplieron un mandamiento del Juzgado de Familia N°4 y hallaron a la beba a la mañana siguiente en una vivienda que Rosa no conocía. La pareja que la tenía fue detenida. La niña estaba en buen estado: la médica forense confirmó que tenía buen peso y que estaba bien. Esa misma noche, a las nueve, le ordenaron que la entregara.

«Me dijeron que la tuviera yo, que le hiciera todos los estudios, fui a la Fiscalía de Género, la médica forense dijo que estaba bien de peso, todo bien. Y, a las 9 de la noche me ordenan que entregue a la bebé, porque se va con una familia solidaria», relató Rosa.

El mismo ciclo, la misma jueza

Lo que Rosa describe no es la primera vez. Hace tres años, perdió la guarda de sus otros cuatro hijos en circunstancias que, según ella, respondían al mismo motivo: no tener una vivienda propia. «Me los quitaron porque no tengo vivienda propia. Me robaron todo, me dejaron en la calle. Soy madre soltera, no tengo familia, no tengo contención, vivo en una pieza. No me ayudan y no sé de qué forma pueden entender que voy a criar a mi hija», dijo.

Rosa señaló que la misma jueza que firmó la entrega de sus otros hijos es quien ahora dispuso la guarda de su beba. «Yo fui madre soltera, crié sola a mi hija mayor. Ahora me sacan a la bebé de nueve meses», lamentó.

Asegura no consumir drogas ni alcohol. Su argumento es concreto y reiterado: el sistema le quita los hijos por razones habitacionales, sin ofrecerle antes ninguna alternativa. «No he podido dormir. Me duele en mis pechos porque mi beba aún toma la teta», dijo al hablar con los medios de la provincia.

La pregunta que deja abierta el caso

La nota recoge exclusivamente la versión de Rosa Jofré. El Juzgado de Familia N°4, la fiscalía interviniente y los servicios sociales no emitieron declaraciones públicas sobre los criterios que fundamentaron la decisión de entregar la niña a una familia solidaria en lugar de devolverla a su madre.

Lo que el caso sí pone sobre la mesa — independientemente de cómo se resuelva judicialmente — es una pregunta estructural: ¿qué políticas de acompañamiento existen en San Luis para madres en situación de vulnerabilidad habitacional antes de que la Justicia intervenga separando a una familia? En este caso, según el relato de Rosa, la respuesta fue ninguna.

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