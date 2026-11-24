Cinco perros resultaron intoxicados y también se reportaron aves muertas tras una fumigación aérea denunciada por vecinos y la ONG Peludos. El episodio ocurrió cerca de una escuela rural y generó preocupación sanitaria. Una empresa señalada por su posible vinculación negó haber realizado la aplicación.

Una fumigación aérea a baja altura provocó la intoxicación de perros y aves de corral en Nueva Escocia, en el departamento General Pedernera, y generó preocupación por la posible exposición de los habitantes de la zona. El episodio ocurrió el sábado 21 de noviembre y fue denunciado por la organización proteccionista Peludos, de Villa Mercedes.

Según la agrupación, cinco perros presentaron síntomas graves de intoxicación por pesticidas y agroquímicos. Tres de ellos continuaban bajo tratamiento veterinario y su estado era delicado. También se reportaron aves de corral intoxicadas y muertas.

Los rescatistas señalaron que los animales podrían haber estado expuestos a sustancias organofosforadas, aunque hasta el momento no se difundieron resultados toxicológicos que permitan confirmar qué producto fue utilizado.

La denuncia también encendió las alarmas por la cercanía de una escuela rural y de distintas granjas al sector fumigado. Nueva Escocia se encuentra a unos 25 kilómetros de Villa Mercedes y los pobladores manifestaron temor por las posibles consecuencias sobre la salud de las familias, especialmente de los niños.

La denuncia y el reclamo de intervención

Peludos difundió videos de la aeronave que habría realizado la aplicación y reclamó la intervención de los organismos provinciales y nacionales competentes para determinar qué producto se utilizó y establecer el alcance de la exposición.

La organización pidió que la Secretaría de Ambiente de San Luis y el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) realicen inspecciones, tomen muestras y controlen las condiciones en las que se desarrolló la fumigación.

Según los testimonios recogidos por la agrupación, no sería la primera vez que una avioneta realiza aplicaciones de agroquímicos a baja altura en ese sector rural.

El caso también llegó a la Fiscalía, donde, según informó la prensa local, se presentó una denuncia para que se investigue lo ocurrido.

Una empresa negó haber realizado la fumigación

En medio de la repercusión del caso, Marcelo Ellena, integrante de ME Servicios Agroaéreos, se comunicó con El Diario de la República para rechazar las acusaciones que vinculaban a su empresa con el episodio.

“Nuestra empresa no realizó la aplicación aérea mencionada en las publicaciones sobre Nueva Escocia y es completamente ajena al hecho”, sostuvo en un comunicado.

Ellena explicó que en las redes sociales circuló un video en el que aparece una aeronave de la firma, pero aseguró que desconocen dónde y cuándo fue grabado. También afirmó que la empresa cuenta con habilitaciones de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) y de la provincia de San Luis.

Qué establece la normativa de San Luis

La provincia cuenta con legislación específica para regular el uso de agroquímicos. La Ley IX-0320-2004 establece condiciones para la manipulación y aplicación de estos productos, mientras que la Ley IX-0958-2016 fija distancias mínimas de protección.

Esta última norma prohíbe las aplicaciones de agroquímicos a menos de 1.500 metros de centros urbanos, centros poblados y espacios públicos, y establece una distancia mínima de 300 metros respecto de viviendas rurales.

Por el momento, resta determinar qué sustancia se utilizó, quién realizó efectivamente la aplicación y si se respetaron las restricciones vigentes. La investigación deberá establecer también si existió exposición de personas que viven o concurren a la escuela cercana.