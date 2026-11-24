Diego Santilli concurrirá este miércoles al Senado para presentar su primer informe de gestión y responder 1.287 consultas de doce bloques parlamentarios. La economía concentra buena parte de los cuestionamientos, aunque también deberá dar explicaciones sobre discapacidad, PAMI, Flávio Bolsonaro y la salida de Manuel Adorni.

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, se presentará este miércoles 25 de noviembre, desde las 15, ante el Senado de la Nación para brindar su primer informe de gestión desde que asumió el cargo, el pasado 30 de junio. Deberá responder 1.287 consultas elaboradas a partir de 1.659 preguntas de doce bloques parlamentarios, en una sesión que estará marcada por los cuestionamientos de la oposición sobre la economía y distintas áreas sensibles del Gobierno de Javier Milei.

La exposición se realizará en cumplimiento del artículo 101 de la Constitución Nacional, que establece la obligación del jefe de Gabinete de concurrir al Congreso para informar sobre la marcha de la administración nacional.

Según trascendió desde su entorno, Santilli centrará su discurso en el concepto de «orden» y defenderá las políticas implementadas por el Gobierno, con énfasis en la situación económica y la herencia recibida.

El funcionario estará acompañado por los vicejefes de Gabinete, Gustavo Coria e Ignacio Devitt. Por el momento, no está prevista la presencia del presidente Javier Milei ni de otros integrantes del equipo ministerial.

La economía concentra los principales cuestionamientos

Entre los temas que deberá responder, la economía ocupa un lugar central. Los legisladores presentaron 392 consultas sobre actividad económica, tarifas, endeudamiento, impuestos, privatizaciones, industria, obra pública y estado de las rutas nacionales.

Capital Humano reúne otros 234 planteos, vinculados con jubilaciones, salarios, programas de asistencia social y políticas laborales. En tanto, el área de Salud concentra 148 preguntas sobre el funcionamiento del PAMI, hospitales públicos, prestaciones para personas con discapacidad y la situación de la ex Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

También aparecen interrogantes sobre las decisiones de la Jefatura de Gabinete y la Secretaría de Interior, además de cuestiones vinculadas con Seguridad, Defensa, Justicia, Relaciones Exteriores y el Banco Central.

Entre los asuntos económicos y financieros también figuran las reservas de oro, los créditos del Banco Nación y el financiamiento universitario.

Flávio Bolsonaro y la salida de Adorni, entre los temas políticos

La agenda opositora también incluye preguntas sobre la presencia en Argentina de Flávio Bolsonaro, dirigente político brasileño, y las posibles gestiones oficiales relacionadas con su traslado, en medio de las controversias judiciales que rodearon su salida del país.

Otro de los puntos sensibles será la renuncia de Manuel Adorni y las circunstancias que llevaron a su salida del Gabinete, en el contexto de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito.

La convocatoria se acordó luego de negociaciones entre el oficialismo y la oposición. El bloque Justicialista, conducido por José Mayans, había reclamado que Santilli concurriera el 18 de noviembre, pero las conversaciones con Patricia Bullrich, titular de la bancada de La Libertad Avanza, terminaron fijando la presentación para este miércoles.

La exposición tendrá lugar un día antes del debate previsto en el Senado sobre la reforma electoral, una de las iniciativas prioritarias del Ejecutivo. Santilli tiene un papel importante en las negociaciones con gobernadores y sectores aliados para conseguir respaldo legislativo.

De esta manera, el jefe de Gabinete tendrá su primera presentación ante la Cámara alta desde que asumió, con una agenda cargada de cuestionamientos económicos, sociales y políticos que pondrá a prueba la capacidad del Gobierno para defender su gestión ante los legisladores.