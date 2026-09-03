Paro en aeropuertos de todo el país: el Gobierno exigió garantizar el 75% de los servicios

El Gobierno intimó a ATE a garantizar un piso del 75% de los servicios aeronáuticos durante las medidas de fuerza previstas para este jueves y viernes en casi 27 aeropuertos del país. La protesta de trabajadores de ANAC se realizará de 9 a 12 y de 18 a 21, y podría generar demoras o reprogramaciones en terminales como Ezeiza y Aeroparque.

El Gobierno intimó a la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) a garantizar un piso del 75% de los servicios aeronáuticos durante el paro que trabajadores de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) realizarán este jueves y viernes en casi 27 aeropuertos del país.

La medida de fuerza se llevará adelante en dos franjas horarias, de 9 a 12 y de 18 a 21, y fue convocada en reclamo por el deterioro salarial y el estancamiento de las negociaciones con las autoridades.

En principio, el gremio había anunciado que durante las horas de protesta solo quedarían garantizados los vuelos sanitarios, humanitarios, oficiales y los traslados de órganos. Esa situación había generado preocupación por posibles demoras y cancelaciones en aeropuertos estratégicos como Ezeiza y Aeroparque.

Sin embargo, fuentes del Gobierno informaron a Noticias Argentinas que se exigirá el cumplimiento del piso mínimo obligatorio del 75% establecido en el artículo 24 de la Ley 25.877, modificado por la Ley 27.802. La normativa establece a la aviación comercial como un servicio esencial.

Para controlar el cumplimiento de esa disposición, la ANAC realizará fiscalizaciones e inspecciones en los distintos aeropuertos del país. El objetivo será verificar que se mantenga la cobertura mínima establecida y, en caso de detectar incumplimientos, aplicar las sanciones correspondientes.

El conflicto se origina en el reclamo de los trabajadores por el atraso salarial y la falta de avances en las negociaciones sectoriales. El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, cuestionó la situación salarial del personal aeronáutico.

“Los salarios se encuentran absolutamente deteriorados y no se corresponden con las altas responsabilidades que se ejercen en el sector”, afirmó el dirigente.

Desde ATE sostienen que la pérdida de poder adquisitivo alcanza cerca del 40% durante la actual gestión y reclaman el pago de adicionales establecidos en acuerdos paritarios, la reapertura de la negociación sectorial y mayor financiamiento para las tareas de fiscalización y para las áreas operativas del Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios (SSEI).

Frente a la medida de fuerza, las autoridades estiman que la actividad aérea podrá desarrollarse con relativa normalidad en la mayoría de las terminales, aunque no descartan demoras o reprogramaciones durante las franjas horarias alcanzadas por el paro.

Por ese motivo, los pasajeros que tengan vuelos programados para este jueves 3 y viernes 4 de septiembre deberán consultar previamente el estado de sus itinerarios con las respectivas compañías aéreas y verificar si existen modificaciones en los horarios de partida o llegada.