Milei viaja a Chile, se reúne con Kast y vuelve para grabar la cadena nacional por Malvinas

Javier Milei viajará este jueves a Santiago de Chile para participar del Foro Madrid y reunirse con José Antonio Kast, antes de regresar a Buenos Aires para grabar el mensaje que se emitirá a las 21 por cadena nacional sobre Malvinas. El Gobierno mantiene bajo reserva el contenido del anuncio, aunque trascendió que podría incluir un proyecto de ley para sancionar a empresas que desarrollen actividades en el archipiélago sin autorización argentina.

Javier Milei viajará este jueves a Santiago de Chile para cumplir una agenda exprés que incluirá su participación en el Foro Madrid y una reunión bilateral con el presidente chileno, José Antonio Kast. Después del mediodía regresará a Buenos Aires para grabar el mensaje sobre Malvinas que se emitirá a las 21 por cadena nacional.

El Presidente partirá desde Argentina a las 7 y, una vez en Santiago, participará del Foro Madrid, organizado por la Fundación Disenso, vinculada al partido español Vox. La actividad reunirá a dirigentes y referentes de la derecha regional y tendrá a Milei como uno de sus principales expositores.

Durante su estadía en Chile, Milei también mantendrá un encuentro con una funcionaria estadounidense y posteriormente será recibido por Kast en el Palacio de La Moneda. La reunión bilateral se producirá en un contexto particular para la relación entre ambos países, luego de las repercusiones generadas por declaraciones del jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina, Gustavo Valverde, sobre el estrecho de Magallanes.

Kast había descartado exigirle a Milei la derogación del decreto argentino que considera al estrecho como un espacio compartido y sostuvo que los tratados internacionales establecen la soberanía chilena sobre ese paso estratégico.

La agenda internacional del Presidente tendrá una segunda parte al regresar al país. Milei tiene previsto grabar entre las 16 y las 17, en la Casa Rosada, el mensaje sobre Malvinas que será transmitido a las 21 por cadena nacional. El contenido permanece bajo un fuerte hermetismo dentro del Gobierno y no se confirmó oficialmente qué medidas anunciará.

Una de las versiones que tomó mayor fuerza indica que el Ejecutivo podría enviar al Congreso un proyecto de ley para sancionar a empresas que desarrollen actividades en las Islas Malvinas sin autorización argentina. La información fue difundida por Noticias Argentinas a partir de fuentes cercanas al Gobierno.

La eventual iniciativa estaría relacionada con el avance del proyecto petrolero offshore Sea Lion, impulsado por la británica Rockhopper Exploration y la israelí Navitas Petroleum, que prevé la explotación de hidrocarburos en aguas próximas al archipiélago.

Según la versión difundida, la propuesta podría establecer sanciones para empresas argentinas que brinden apoyo logístico o servicios a compañías que desarrollen actividades en las islas sin autorización del Estado argentino. Sin embargo, hasta el momento el Gobierno no confirmó oficialmente los alcances de la iniciativa.

El escenario también está marcado por las recientes declaraciones de Donald Trump sobre la posibilidad de revisar la posición de Estados Unidos respecto de la disputa por Malvinas. Milei consideró ese planteo como un hecho relevante para la posición argentina, mientras que Washington mantiene formalmente su postura histórica de neutralidad sobre la soberanía de las islas.

En ese contexto, el mensaje de Milei genera expectativa dentro del oficialismo. El Presidente anticipó que se trata de algo “muy fuerte” relacionado con lo que definió como “la causa más importante y sagrada” para los argentinos.

La cadena nacional será, así, el punto culminante de una jornada que combinará la agenda política regional de Milei con la cuestión Malvinas, en momentos en que el Gobierno busca reforzar su reclamo de soberanía y cuestionar las actividades económicas desarrolladas unilateralmente en el área en disputa.