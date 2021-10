Por Alejo Pombo

La presidenta del Senado, Cristina Kirchner, se mofó hoy de los legisladores opositores que se encontraban sesionando en el recinto de la Cámara alta, a quienes tildó de «gallinas» molesta por las constantes interrupciones, y acompañó el polémico mensaje con un elocuente gesto físico de burla.

En la primera sesión que llevaba adelante el Senado de forma plenamente presencial desde que se iniciaron las restricciones sanitarias por el coronavirus, la vicepresidenta fue protagonista de un momento peculiar minutos pasadas las 15:00 lanzó, buscando miradas cómplices entre sus colaboradores: «Parecen gallinas».

El episodio ocurrió luego de que el Senado aprobara con 41 votos a favor y 20 en contra el decretos de prórroga de las sesiones virtuales y el posterior que encomendó la vuelta a la presencialidad.

«¿No hay nadie para homenaje, cuestiones de privilegio?», preguntó Cristina Kirchner luego de la votación, y en ese momento el jefe de la bancada del PRO, Humberto Schiavoni, le pidió la palabra.

«¿Va a plantear una cuestión de privilegio?», insistió la titular de la Cámara alta, y le aclaró que ya había pasado el momento para hacerlo.

«Se llama ‘preclusión’ en términos procesales: ya pasó la etapa», chicaneó, aunque de todos modos le cedió la palabra.

Ante las interrupciones, Cristina Kirchner arrojó la burla, sin demasiado disimulo: «Parecen gallinas».

«Sólo para aclarar que el reglamento, en el artículo 227, dice ‘de los miembros del senado’. Y no ‘de los presentes’. Y no alcanzamos esos dos tercios. Solo para eso», respondió Schiavoni, quién pareció no haberse dado cuenta de la provocación de la presidenta del Senado.