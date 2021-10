Por Alejo Pombo

El abogado defensor de Mauricio Macri, el ex fiscal Pablo Lanusse, anunció hoy que el ex presidente fue finalmente notificado de la indagatoria prevista para mañana por el presunto espionaje ilegal a los familiares de víctimas del submarino ARA San Juan, pero adelantó que no concurrirá a la audiencia porque está fuera del país.

«El juez Bava fijó la indagatoria el viernes pasado. Durante 90 días tuvo tiempo para escuchar y permitir a los imputados defenderse. Sin embargo al presidente (sic) Macri, que era de público y notorio que estaba fuera del país, le notifica a una audiencia intempestiva con tres días hábiles en el medio», se quejó el defensor del ex mandatario.

En ese contexto, en declaraciones al canal de cable La Nación +, Lanusse denunció una «persecución política» contra Macri, por la que responsabilizó a Cristina Kirchner.

El letrado ratificó que Macri no concurrirá este jueves a la indagatoria a la que lo convocó el juez federal subrogante de Dolores, Martín Bava, porque «ninguno puede estar en dos lugares al mismo tiempo».

Pero además, resaltó que ello no significará que Macri no esté «a derecho», puesto que la notificación (que el ex presidente no recibió personalmente debido a su ausencia del país) le otorga tres días hábiles para designar abogado defensor.

«Le fija la indagatoria para mañana pero le da tres días para designar defensor. Es una paradoja y un atropello que muestra la falta de serenidad y templanza» del juez Bava, embistió el abogado.

«Pareciera que quiere sacrificar los derechos de defensa en juicio», reflexionó.

Lanusse evitó dar precisiones sobre los próximos pasos que dará Macri por razones de estrategia procesal, pero insistió en que el ex presidente «a partir de hoy tiene tres días hábiles para presentarse a derecho y designar abogados defensores».

«El juez Bava sabe que tiene que respetar esos tres días hábiles», resumió el letrado.