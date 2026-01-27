Parálisis total en EE. UU.: la tormenta invernal afecta a 140 millones de personas y cancela 8.000 vuelos

Un sistema de tormentas invernales sin precedentes mantiene en vilo a 140 millones de estadounidenses. Con acumulaciones de nieve de hasta 30 centímetros y amenazas de hielo severo, el transporte aéreo colapsó con más de 8.000 cancelaciones entre sábado y domingo.

Por Alejo Pombo

WASHINGTON. – El invierno de 2026 ha lanzado su embestida más feroz sobre el territorio norteamericano. Una tormenta de dimensiones continentales, que se extiende desde el este de Texas hasta la frontera con Canadá, ha provocado una parálisis casi total en las comunicaciones y los servicios básicos del país. Según el Servicio Meteorológico Nacional, la combinación de nevadas intensas y lluvia helada pone en riesgo la infraestructura eléctrica de una región habitada por 140 millones de personas.

El impacto en el transporte ha sido inmediato y devastador. De acuerdo con los registros de FlightAware, el sistema aéreo sufrió la suspensión de 3.500 vuelos el sábado y la reprogramación forzada de otros 5.000 para el domingo. Aeropuertos neurálgicos como JFK en Nueva York, Logan en Boston y el O’Hare en Chicago operan con servicios mínimos, mientras las pistas de aterrizaje luchan contra la acumulación de aguanieve.

Emergencia y respuesta federal El gobernador de Texas, Greg Abbott, advirtió que el mayor peligro reside en las carreteras, donde el hielo negro ha convertido el tránsito en una actividad de alto riesgo.

En el noreste, ciudades como Washington y Filadelfia ya han anunciado el cierre de escuelas y la suspensión de actividades públicas para el lunes, previendo acumulaciones de nieve de hasta 30 centímetros.

Ante la magnitud del fenómeno, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) activó protocolos de respuesta inmediata.

El presidente Donald Trump aseguró que la entidad está «completamente preparada» y ya se han distribuido generadores, alimentos y mantas en los centros de refugio. Unos 30 equipos especializados de búsqueda y rescate permanecen en alerta máxima para asistir a comunidades que podrían quedar aisladas por los cortes de energía que ya se reportan en la franja sur del país.