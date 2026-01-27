The Washington Post elogió el rumbo de Milei y su discurso en Davos

El Consejo Editorial de The Washington Post publicó una columna elogiosa sobre la gestión de Javier Milei tras su paso por el Foro de Davos. El periódico destacó que el presidente argentino «altera el statu quo» al dar conferencias teóricas en lugar de discursos diplomáticos tradicionales.

Por Alejo Pombo

WASHINGTON D.C. – El impacto del discurso de Javier Milei en el Foro Económico de Davos encontró un eco resonante en una de las redacciones más influyentes del mundo.

En una editorial firmada por su Consejo de Redacción, The Washington Post destacó la gestión del mandatario argentino, asegurando que su «incansable búsqueda de reformas» está ofreciendo resultados tangibles que desafían la política tradicional.

El diario subrayó la particularidad de Milei al utilizar el estrado de Davos para brindar «clases de economía» basadas en autores como Adam Smith e Israel Kirzner, en lugar de «pontificar sobre asuntos globales». Según el medio, Milei ha logrado consolidar una visión donde el capitalismo es presentado no solo como un sistema productivo, sino como el único «moralmente justo».

Los números de la transformación La editorial no se limitó a lo retórico; enumeró los indicadores que, a ojos del mercado internacional, validan el modelo libertario en 2026:

Inflación: Reducción del 25% mensual (al inicio de gestión) a un 2,8% actual.

Pobreza: Descenso del 60% al 30%.

Crecimiento: Expansión de la economía de un 4,5% en 2025.

Fiscalidad: Transformación de un déficit del 15% en un superávit financiero.

La comparación con Donald Trump Uno de los puntos más llamativos del artículo es la comparación con el presidente de los Estados Unidos. Aunque a Trump se le atribuye haber dicho «verdades incómodas» en Davos, el Post sostiene que son las políticas de Milei las que realmente están quebrando el esquema establecido.

El diario concluye resaltando una característica que considera inusual en la política moderna: el deseo de un mandatario de reducir su propio poder. «Lo más responsable que pueden hacer los políticos es dejar de molestar a quienes crean un mundo mejor», citó el diario, calificando el mensaje de Milei como una lección «importante» para sus pares internacionales.