El primer gran mensaje de León XIV: una advertencia global sobre la «deshumanización» por la IA

En su primer gran pronunciamiento sobre tecnología desde el inicio de su pontificado, el Papa León XIV alertó que la Inteligencia Artificial amenaza con «erosionar» las capacidades cognitivas y emocionales del ser humano. Al cumplirse la 60ª Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, el sucesor de Francisco reclamó transparencia absoluta y una regulación que frene el poder de las grandes empresas tecnológicas sobre la sociedad.

Por Alejo Pombo

CIUDAD DEL VATICANO. – En lo que marca un cambio de tono y una profundización de la doctrina social de la Iglesia, el Papa León XIV lanzó una severa advertencia sobre los riesgos de la Inteligencia Artificial (IA). En su mensaje para la 60ª Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, el nuevo Pontífice no solo analizó la herramienta, sino que la calificó como una amenaza directa a la esencia de la humanidad.

Para León XIV, el peligro no es la tecnología en sí, sino la «pereza intelectual» que fomenta. «Eludir el esfuerzo del propio pensamiento para conformarse con una compilación estadística artificial corre el riesgo de erosionar nuestras capacidades cognitivas y comunicativas», sostuvo. El Papa subrayó que la producción masiva de contenidos por máquinas está desmantelando la creatividad humana, convirtiendo la comunicación en un proceso mecánico y carente de empatía.

Contra el poder de los algoritmos El Santo Padre fue especialmente crítico con la estructura económica detrás de la IA. Denunció la existencia de un «oligopolio» tecnológico —pocas empresas con un poder inmenso— que controla el tejido social a través de algoritmos opacos.

«Vivimos en un mundo de espejos digitales donde es cada vez más difícil saber si interactuamos con un ser humano o con un bot», advirtió León XIV.

El mensaje concluyó con un firme llamado a los legisladores internacionales para implementar una «regulación adecuada» que garantice la transparencia. León XIV dejó claro que su pontificado tendrá un ojo puesto en la ética digital, exigiendo que la tecnología sea guiada por la dignidad humana y no por la eficiencia de las máquinas.