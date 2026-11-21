Con una inversión superior a los $2.270 millones, la Provincia llamó a licitación para construir una planta reguladora y más de ocho kilómetros de redes de distribución. La primera etapa permitirá que 221 vecinos de Papagayos accedan al gas natural. El plan contempla extender el servicio a toda la Costa de los Comechingones para 2030.

El Gobierno de San Luis llamó a licitación para llevar gas natural a Papagayos, una obra que beneficiará inicialmente a 221 vecinos y demandará una inversión superior a los $2.270 millones. El gobernador Claudio Poggi firmó el decreto este jueves 19 de noviembre, durante una visita a la localidad, donde también participó de la entrega de viviendas.

El proyecto contempla la construcción de una planta reguladora de presión y la instalación de más de ocho kilómetros de redes de distribución. La infraestructura permitirá conectar los primeros domicilios y dejará previstas las condiciones para futuras ampliaciones del servicio.

El director de Infraestructura Hídrica y Energética, Rudy Comastri, explicó que la planta estará ubicada en el ingreso al pueblo. Allí se reducirá la presión del gasoducto troncal, que trabaja aproximadamente a 19 kilos, hasta los cuatro kilos necesarios para distribuir el suministro por las cañerías de polietileno.

Durante el anuncio, Poggi recordó que el gasoducto Merlo-La Punilla, de casi 90 kilómetros, fue construido durante su primera gestión de gobierno. Según señaló, aquella obra había sido proyectada para abastecer progresivamente a las localidades de la Costa de los Comechingones mediante la instalación de redes urbanas.

El mandatario sostuvo que Papagayos ya estaba contemplada entre las primeras poblaciones que debían recibir el servicio y remarcó la importancia de retomar ese plan de infraestructura. También vinculó la llegada del gas natural con mejores condiciones de vida y nuevas oportunidades de desarrollo y trabajo para la región.

Comastri, por su parte, destacó que el gasoducto troncal ya está construido y que ahora el desafío es completar las redes de distribución para que el suministro llegue a cada localidad.

El intendente de Papagayos, José Luis Gauna, celebró el llamado a licitación y consideró que la obra permitirá completar prácticamente la cobertura de los servicios esenciales en la localidad, junto con el agua potable y la electricidad.

La iniciativa forma parte de un plan provincial para extender el gas natural a las localidades de la Costa de los Comechingones. Según el cronograma anunciado por el Gobierno, Papagayos tendría el servicio durante 2027 y el objetivo es que las siete localidades de la región cuenten con gas natural para 2030.