El Concejo Deliberante aprobó las dos ordenanzas impulsadas por Gastón Hissa. El Presupuesto contempla más de $113.598 millones y aumentos salariales de hasta el 35%, mientras que la Tarifaria establece reducciones impositivas. La oposición cuestionó los cálculos tributarios y la falta de partidas específicas para algunas obras.

El Concejo Deliberante de San Luis aprobó este jueves el Presupuesto Municipal 2027 y la nueva Ordenanza Tarifaria, dos proyectos impulsados por el intendente Gastón Hissa que definirán los recursos, gastos y tributos de la ciudad durante el próximo año. El Presupuesto recibió nueve votos afirmativos y seis negativos, mientras que la Tarifaria fue aprobada por nueve votos a favor y cinco en contra.

El presupuesto establece recursos y gastos por $113.598.038.272, un incremento del 77,3% respecto del ejercicio 2026. Entre sus principales previsiones contempla destinar el 65,85% de los fondos al pago de salarios municipales, además de sostener los servicios públicos y ejecutar obras de infraestructura.

La iniciativa también proyecta un incremento de hasta el 35% en la masa salarial durante 2027. La previsión fue explicada por la Secretaría de Hacienda como una herramienta para afrontar los aumentos del personal municipal durante el año, aunque no implica que el porcentaje se otorgue necesariamente en un solo tramo.

En cuanto al origen de los recursos, el 50,2% provendrá de la coparticipación provincial, el 46,4% de ingresos propios y el 3,4% de aportes provinciales.

Las obras y los programas previstos

Entre las principales inversiones figura la construcción del Hospital Veterinario Municipal, que contará con una partida de $698,6 millones y tiene como objetivo completar el 100% de la obra durante 2027.

El plan también contempla la intervención de 60 espacios verdes mediante el programa Volvé a tu Plaza: 50 corresponden a mejoras de plazas existentes y 10 a la creación de nuevos espacios recreativos.

En infraestructura se proyectan trabajos de pavimentación, bacheo, semaforización y la incorporación de una nueva planta de asfalto. También se incluyen intervenciones en redes de agua potable y cloacas, plantas potabilizadoras y la ampliación del CAPS Eva Perón.

A estas iniciativas se suman mejoras en el Centro Cultural José La Vía, los polideportivos municipales y las piletas, además de la construcción de un Centro de Atención al Vecino en el barrio Serranías Puntanas.

Continuarán también programas como La Muni más Cerca, Mejorando tu Cuadra, Iluminando tu Barrio y el Programa Ambiental Sostenible, que incluye recolección diferenciada, descacharrado y mantenimiento de espacios públicos.

La oposición cuestionó la planificación

Durante el debate, el concejal justicialista Andrés Russo calificó al presupuesto como «mentiroso» e «improvisado». Su principal cuestionamiento estuvo relacionado con la falta de partidas individualizadas para algunas obras que fueron anunciadas por el Ejecutivo municipal.

Como ejemplo, mencionó la remodelación de la Plaza Pringles, presentada en seis etapas, de las cuales cuatro habrían sido garantizadas. Según sostuvo, el presupuesto no identifica montos específicos para cada una de esas intervenciones.

También cuestionó que la Plaza Martín Mercado no aparezca individualizada y señaló que el Paseo Ferroviario figura como una meta, pero sin una asignación presupuestaria propia.

Otro de los planteos estuvo relacionado con los 500 metros de cloacas anunciados para el barrio Caldenes del Oeste y la creación de un centro de monitoreo ambiental, iniciativas para las que aseguró no haber encontrado partidas específicas.

Ante las objeciones por la Plaza Pringles, el concejal oficialista Diego Videla, quien actuó como miembro informante del proyecto, respondió que la obra está contemplada dentro del programa Volvé a tu Plaza.

Por su parte, la concejala Paulina Calderón cuestionó los recursos destinados a la asistencia de personas en situación de vulnerabilidad y afirmó que no existen partidas suficientes para atender a mujeres víctimas de violencia de género.

También reclamó que el incremento salarial previsto para los municipales, cercano al 35%, se otorgue en un solo pago desde el 1° de enero de 2027 y que su definición no quede sujeta a decisiones posteriores a las elecciones del próximo año.

La Tarifaria 2027 y las reducciones de impuestos

La segunda ordenanza aprobada establece el nuevo esquema tributario municipal, que comenzará a regir el 1° de enero de 2027.

Uno de los puntos centrales es el valor de la Unidad Monetaria Municipal (UMM), que quedó fijado en $155,57 durante el primer trimestre. Su actualización continuará realizándose cada tres meses, de acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor de San Luis.

El Ejecutivo presentó la iniciativa como una reducción de impuestos, tasas y contribuciones. Entre los principales beneficios se encuentra una baja del 33% en el Derecho de Comercio para monotributistas y de hasta el 40% en el canon comercial para responsables inscriptos.

También se incorporan descuentos en cartelería, beneficios para determinados usuarios de servicios sanitarios y modificaciones en los costos de acarreo y estadía de vehículos retenidos.

Sin embargo, el concejal Andrés Russo cuestionó que esas reducciones se traduzcan necesariamente en menores pagos para los contribuyentes.

El edil explicó que una disminución en la cantidad de UMM no implica automáticamente una baja en pesos, ya que también debe considerarse el incremento del valor de esa unidad.

Según sus cálculos, desde diciembre de 2023, cuando Gastón Hissa asumió la intendencia, hasta enero de 2027, la UMM habrá aumentado un 880,3% nominal. Pasará de $15,87 a $155,57.

Russo también presentó ejemplos vinculados con los comercios y los servicios de agua para señalar que, pese a la reducción de unidades establecidas en algunas categorías, el importe final podría ser superior al que se pagaba anteriormente.

No obstante, reconoció que la ordenanza sí contempla reducciones concretas en las alícuotas de determinadas actividades económicas, como entidades financieras, tarjetas de crédito, empresas de telefonía, comercializadoras de combustibles y cadenas de farmacias.

El reclamo por el libre deuda municipal

Otro de los puntos de discusión de la Tarifaria estuvo relacionado con el requisito de presentar el libre deuda municipal para obtener o renovar la licencia de conducir.

Russo señaló que el bloque justicialista había propuesto eliminar esa exigencia como condición para acompañar la ordenanza. Sin embargo, el oficialismo no aceptó la modificación.

El artículo 57 mantiene la obligación de presentar el libre deuda municipal antes de abonar los cánones correspondientes al trámite.

Por ese motivo, los concejales justicialistas rechazaron la iniciativa. Finalmente, la Tarifaria 2027 quedó aprobada por nueve votos afirmativos y cinco negativos, mientras que el Presupuesto obtuvo nueve votos a favor y seis en contra.

Con ambas ordenanzas sancionadas, la Municipalidad de San Luis ya cuenta con el marco económico y tributario que regirá durante 2027, en medio de un debate político marcado por las diferencias sobre la presión impositiva, la distribución de los recursos y las prioridades de inversión.