Una paciente de 28 años fue sometida a una intervención inédita en el Hospital Ramón Carrillo. Los médicos retiraron un tumor del maxilar superior y reconstruyeron la zona con hueso de su propia pierna y una prótesis de titanio impresa en 3D. La operación demandó 14 horas y requirió 45 días de planificación.

El Hospital Central Dr. Ramón Carrillo realizó por primera vez en San Luis una cirugía de reconstrucción de maxilar de altísima complejidad, en una paciente de 28 años que tenía un tumor benigno de crecimiento agresivo. La intervención duró 14 horas e incluyó la extracción de parte del maxilar superior derecho y su reconstrucción con hueso de la propia paciente, una prótesis de titanio diseñada e impresa en 3D y técnicas de microcirugía.

El procedimiento estuvo a cargo del Servicio de Cirugía de Cabeza y Cuello y permitió tratar un mixoma odontogénico, una lesión que, aunque no es cancerosa, puede crecer localmente y comprometer estructuras cercanas.

La operación, denominada hemimaxilectomía con reconstrucción microquirúrgica mediante colgajo de peroné, requirió dos equipos quirúrgicos que trabajaron simultáneamente, con alrededor de diez personas dentro del quirófano.

Cómo reconstruyeron el maxilar

Para eliminar el tumor, los profesionales retiraron la mitad del maxilar superior derecho comprometida y parte de la dentadura superior. También reconstruyeron el piso de la órbita derecha, la estructura ósea que sostiene el ojo, mediante una malla de titanio.

El desafío principal fue recuperar la estructura del maxilar. Para eso utilizaron una porción del peroné de la paciente, extraída de su pierna junto con una arteria y una vena.

Ese tejido óseo fue trasladado al rostro y combinado con una prótesis de titanio fabricada a medida mediante impresión 3D. Posteriormente, los cirujanos conectaron los vasos sanguíneos del peroné con arterias y venas del cuello para mantener la circulación y garantizar que el hueso implantado permaneciera vivo.

La reconstrucción permitió restablecer parte de la estructura facial y buscar la recuperación de funciones esenciales como la masticación y la alimentación.

Un mes y medio de planificación previa

La intervención requirió aproximadamente 45 días de preparación. Durante ese período, el equipo estudió la anatomía de la paciente mediante distintas tomografías y desarrolló un modelo tridimensional de la zona afectada.

A partir de esa información se planificó virtualmente la extracción del tumor y la reconstrucción. También se imprimió un modelo anatómico y se fabricaron guías quirúrgicas y placas de titanio personalizadas.

Esta preparación permitió anticipar cada etapa de una operación que demandó una coordinación precisa entre los profesionales de las distintas especialidades.

El equipo de Cirugía de Cabeza y Cuello estuvo integrado por Luis Mariano Sánchez, jefe del servicio; Daniel Agramunt y Tomás Kruse, médicos de staff, y Fermín Gazze, médico residente. También participaron los especialistas Esteban Criado del Río y Pedro Bermúdez, quienes viajaron desde Córdoba para colaborar con el procedimiento.

La cirugía requirió además la intervención de anestesiólogos, instrumentadores, técnicos, profesionales de terapia intensiva, fonoaudiólogos, kinesiólogos y médicos clínicos.

La recuperación de la paciente

La intervención fue exitosa y la paciente permaneció entre cuatro y cinco días en terapia intensiva. Posteriormente pasó a una habitación común y recibió el alta hospitalaria 48 horas después.

Según informó el equipo médico, actualmente evoluciona favorablemente y continúa con controles para seguir de cerca su recuperación.

Los profesionales también destacaron que la decisión de realizar una cirugía de semejante magnitud fue evaluada junto con la paciente, ya que, pese a tratarse de un tumor benigno, su crecimiento podía provocar una importante deformación del rostro y dificultades para comer y masticar.

El caso representa un avance para la salud pública provincial, tanto por la complejidad técnica como por la posibilidad de ofrecer tratamientos reconstructivos especializados sin necesidad de trasladar a los pacientes a otras provincias.