Un violento choque entre dos camiones se produjo durante la madrugada del jueves en la Autopista de las Serranías Puntanas. Uno de los conductores quedó atrapado entre los hierros de la cabina y tuvo que ser rescatado por Bomberos. Fue trasladado al Hospital Ramón Carrillo.

Un camionero de 49 años resultó herido durante la madrugada de este jueves 19 de noviembre, luego de protagonizar un violento choque entre dos vehículos de carga en la Autopista de las Serranías Puntanas, a la altura del kilómetro 825, entre los ingresos a Balde y Chosmes. El conductor quedó atrapado en la cabina y debió ser rescatado por Bomberos antes de ser trasladado al Hospital Central Ramón Carrillo.

El accidente ocurrió alrededor de las 2:00, cuando un camión Mercedes Benz Accelo 1016/39, que circulaba de este a oeste, impactó contra la parte trasera del semirremolque de un camión Scania que transitaba en el mismo sentido.

Según informó el Departamento Seguridad Vial 1, el Mercedes Benz era conducido por un hombre domiciliado en Córdoba, mientras que el otro vehículo estaba al mando de un camionero de 49 años con residencia en Mendoza.

Como consecuencia del impacto, el conductor del primer camión quedó atrapado dentro de la cabina. Personal de la Dirección General de Bomberos intervino para liberarlo y posteriormente fue asistido por profesionales de la salud.

Debido a las heridas que presentaba, fue trasladado en ambulancia al Hospital Central Dr. Ramón Carrillo, en la ciudad de San Luis, para recibir atención médica de mayor complejidad.

Por su parte, el conductor del Scania no sufrió lesiones. El control de alcoholemia que se le practicó arrojó resultado negativo, con 0,00 gramos de alcohol por litro de sangre.

Al camionero herido no pudieron realizarle el test debido a las lesiones sufridas durante el choque.

En el operativo también participaron efectivos de la Comisaría Distrito 48° de Balde y personal del Departamento de Policía Científica, que trabajó en las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias del siniestro.