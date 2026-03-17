Oscar 2026: triunfo de «Una batalla tras otra» en una ceremonia histórica

Una batalla tras otra dominó los Oscar 2026 con seis premios, incluyendo Mejor Película y Mejor Director para Paul Thomas Anderson. La ceremonia, marcada por la política, los homenajes y un insólito empate, también tuvo su momento argentino: una productora local ganó en la categoría de cortometraje de ficción.

Alejo Pombo

La 98° entrega de los Premios Oscar quedará en la memoria por el triunfo arrollador de Una batalla tras otra, la película de Paul Thomas Anderson protagonizada por Leonardo DiCaprio, que se alzó con seis estatuillas incluyendo Mejor Película y Mejor Director. La ceremonia, celebrada bajo un operativo de seguridad sin precedentes por temor a un ataque de Irán, combinó momentos emotivos, declaraciones políticas y una rareza histórica: un empate en la categoría de cortometraje de ficción.

Anderson, que llegó a la noche con 13 nominaciones compitiendo contra las 16 de Sinners, obtuvo su primer Oscar como director. «Estoy acá porque hay gente que tuvo fe en mí. Necesitamos del otro», dijo al recibir la estatuilla. Su película también ganó en Mejor Actriz de Reparto —para Cassandra Kulukundis en la flamante categoría de Casting—, Mejor Guion Adaptado, Mejor Edición y el premio para Sean Penn como Mejor Actor de Reparto, quien no asistió a la ceremonia.

Sinners, de Ryan Coogler, se quedó con cuatro premios: Mejor Actor Protagónico para Michael B. Jordan, Mejor Guion Original, Mejor Fotografía y Mejor Música Original. Jordan recordó en su discurso a Will Smith, Sidney Poitier y Denzel Washington. Frankenstein, de Guillermo del Toro, obtuvo tres galardones técnicos: Vestuario, Maquillaje y Peluquería, y Diseño de Producción.

Jessie Buckley ganó como Mejor Actriz por Hamnet. «Le dedico este premio al hermoso caos del corazón de una madre», dijo al recibir su estatuilla. Amy Madigan se llevó el premio a Mejor Actriz de Reparto por La noche de la desaparición, en lo que fue la primera estatuilla de la noche.

Conan O’Brien condujo con solvencia y humor, apuntando contra la inteligencia artificial, la guerra con Irán y figuras como Timothée Chalamet, Leonardo DiCaprio y el CEO de Netflix, Ted Sarandos. Hacia el final de su apertura, saludó en castellano y mencionó a la Argentina entre las risas del público.

La noche tuvo su cuota política cuando Javier Bardem gritó «No a la guerra y Palestina libre» al entregar el premio a Mejor Película Internacional, que fue para Noruega con Valor Sentimental.

Entre los momentos más emotivos estuvo el homenaje a figuras fallecidas recientemente: Rob Reiner, Diane Keaton, Robert Redford, Robert Duvall y Catherine O’Hara. Barbra Streisand apareció en escena para recordar a Redford: «Era un cowboy intelectual, así lo llamaba.»

La ceremonia también tuvo su capítulo argentino: en la categoría Mejor Cortometraje de Ficción se produjo un empate histórico entre The Singers y Two People Exchanging Saliva, y esta última contó con la participación de Violeta Kreimer, productora de Misia-Films, como una de sus responsables.

Todos los ganadores de los Premios Oscar 2026

Mejor actriz de reparto: Amy Madigan (La noche de la desaparición)

Mejor largometraje animado: K-Pop Demon Hunters

Mejor cortometraje animado: The Girl Who Cried Pearls

Mejor vestuario: Frankenstein

Mejor maquillaje y peluquería: Frankenstein

Mejor casting: Una batalla tras otra

Mejor cortometraje de ficción: The Singers / Two People Exchanging Saliva – (Empate)

Mejor actor de reparto: Sean Penn (Una batalla tras otra)

Mejor guion adaptado: Una batalla tras otra

Mejor guion original: Sinners

Mejor diseño de producción: Frankenstein

Mejor efectos visuales: Avatar: fuego y cenizas

Mejor cortometraje documental: Todas las habitaciones vacías

Mejor largometraje documental: Mr. Nobody Against Putin

Mejor música original: Sinners

Mejor sonido: F1

Mejor edición: Una batalla tras otra

Mejor fotografía: Sinners

Mejor película internacional: Valor sentimental

Mejor canción original: “Golden”, en KPop Demon Hunters, de EJAE y Mark Sonnenblick

Mejor actor protagónico: Michael B. Jordan (Sinners)

Mejor actriz protagónica: Jessie Buckley (Hamnet)

Mejor dirección: Paul Thomas Anderson (Una batalla tras otra)

Mejor película: Una batalla tras otra