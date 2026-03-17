De España a Córdoba: Milei retoma la agenda con Adorni bajo fuego

Milei regresa de España y lleva a Adorni a Córdoba en su primer acto local, en lo que se lee como un respaldo directo al jefe de Gabinete, cuestionado por el uso de recursos oficiales en viajes al exterior con su esposa.

Por Alejo Pombo

Tras regresar de España, el presidente Javier Milei retomará su agenda doméstica con una visita a Córdoba, donde participará de un evento en la Bolsa de Comercio provincial junto al jefe de Gabinete, Manuel Adorni. La actividad se produce en un momento delicado para el funcionario, quien enfrenta críticas por la inclusión de su esposa en un viaje oficial a Estados Unidos y un vuelo posterior a Punta del Este.

Milei volvió al país el domingo por la mañana luego de asistir al Madrid Economic Forum 2026 y mantener reuniones con dirigentes políticos y referentes de la derecha internacional en la capital española.

En el acto cordobés también harán uso de la palabra Manuel Tagle, presidente de la Bolsa de Comercio, y el economista Guido Sandleris, titular de la Fundación Ecosur y ex presidente del Banco Central. La presencia de Adorni en el evento será interpretada como un gesto de respaldo explícito del presidente a su jefe de Gabinete en un momento en que la polémica lo tiene en el centro de la escena.

La última visita de Milei a Córdoba había sido en el marco del «Tour de la Gratitud», la recorrida que La Libertad Avanza realizó junto a Karina Milei por el interior del país para agradecer el apoyo electoral obtenido en las legislativas de 2025 y consolidar su estructura política territorial.