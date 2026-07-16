Diputados aprobó la Cuenta de Inversión 2025 de San Luis

La Cámara de Diputados de San Luis aprobó la Cuenta de Inversión 2025 con un superávit de $43.809,9 millones. El debate estuvo marcado por fuertes cruces políticos entre oficialismo y oposición, que discutieron el destino de los fondos y la situación financiera de la provincia.

La Cámara de Diputados de San Luis aprobó este miércoles la media sanción de la Cuenta de Inversión 2025, que registró un superávit financiero de $43.809,9 millones según el informe del Tribunal de Cuentas provincial. La votación terminó con 25 votos afirmativos y 9 negativos, luego de una sesión marcada por cruces políticos entre oficialismo y oposición.

El tratamiento del expediente estuvo atravesado más por las diferencias políticas que por un análisis técnico detallado de la ejecución presupuestaria. El oficialismo defendió el equilibrio fiscal alcanzado durante el último ejercicio, mientras que la oposición cuestionó el destino de los recursos acumulados y reclamó mayor información sobre los resultados de la gestión.

La diputada oficialista Eugenia Gallardo fue la encargada de abrir el debate. Destacó que la administración provincial logró mantener las cuentas equilibradas y sostuvo que se dejó atrás un período de desorden financiero atribuido a la gestión anterior.

Entre los puntos señalados por el oficialismo estuvieron la reserva salarial, el impacto de la caída de transferencias nacionales y las observaciones incluidas en los informes técnicos utilizados para respaldar la aprobación.

Gallardo también puso el foco en la composición del gasto provincial. Según explicó, una parte mayoritaria del presupuesto está destinada a gastos corrientes, lo que reduce el margen disponible para afrontar contingencias económicas o aumentar inversiones en áreas estratégicas.

Desde la oposición, el diputado Joaquín Beltrán rechazó la aprobación de la Cuenta de Inversión y sostuvo que existe una contradicción política en la postura del oficialismo respecto de los superávits y las reservas estatales.

El legislador cuestionó que los fondos acumulados durante 2025 no se hayan reflejado, según su visión, en una mejora proporcional en salarios, infraestructura, salud, educación y otros servicios públicos.

Los bloques opositores también reclamaron mayor detalle sobre la ejecución de programas y señalaron presuntas subejecuciones en áreas como salud mental, adicciones, educación y Vialidad Provincial.

El oficialismo respondió que la Cuenta de Inversión es un documento contable y no un instrumento destinado a establecer prioridades políticas. El exrector de la Universidad Nacional de San Luis y diputado Víctor Moriñigo afirmó que el expediente refleja números de ejecución y debe analizarse en relación con el presupuesto aprobado.

El contexto del debate estuvo marcado por la disputa política entre el actual gobierno provincial y el espacio que encabezó la gestión anterior. Durante los últimos años, las cuentas públicas fueron uno de los principales puntos de enfrentamiento entre ambos sectores.

La aprobación de la iniciativa permite que la Cuenta de Inversión continúe su tratamiento legislativo. El expediente deberá avanzar ahora hacia la siguiente instancia parlamentaria para completar su recorrido institucional.

Durante la sesión también hubo momentos de tensión por los cruces entre legisladores, especialmente durante las intervenciones de la diputada opositora Silvia Sosa Araujo y las respuestas del oficialismo. El presidente de la Cámara, Alberto Leyes, aplicó medidas reglamentarias ante los enfrentamientos dentro del recinto.

La discusión incorporó además acusaciones cruzadas sobre el manejo de fondos públicos durante administraciones anteriores y actuales, con referencias a gastos reservados, reservas del Tesoro y políticas de inversión.

Para la elaboración de esta nota se revisó la información proporcionada en el texto original y se realizó una búsqueda de actualización sobre la actividad legislativa y parlamentaria. Se consultaron registros institucionales de cámaras legislativas y fuentes periodísticas disponibles para verificar el contexto del debate.