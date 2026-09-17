Morosidad y agua: la cooperativa de Potrero de los Funes advirtió que cortará el servicio

La Cooperativa de Agua de Potrero de los Funes anunció que desde el 16 de septiembre comenzará a cortar el servicio a asociados que adeuden tres o más boletas. La entidad atribuyó la medida al alto nivel de morosidad y advirtió por dificultades para afrontar pagos y tareas de mantenimiento. El anuncio se conoce en un contexto de fuerte endeudamiento de los hogares puntanos.

La Cooperativa de Agua de Potrero de los Funes anunció que desde este miércoles 16 de septiembre comenzará a cortar el suministro a los asociados que mantengan tres o más boletas impagas. La entidad atribuyó la decisión al “alto grado de morosidad” y sostuvo que la situación afecta su capacidad para afrontar pagos a proveedores, empleados y contratistas, además de las tareas de mantenimiento y la prestación general del servicio.

El anuncio fue realizado mientras la provincia atraviesa un escenario de elevada morosidad crediticia. Según un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), elaborado con datos de la Central de Deudores del Banco Central correspondientes a junio, San Luis registró un 20,5% de irregularidad crediticia, uno de los niveles más altos del país. El indicador contempla obligaciones financieras y no deudas por servicios públicos, por lo que funciona como un dato de contexto y no permite establecer una relación directa con la situación de la cooperativa.

El mismo relevamiento contabilizó 92.790 personas en situación de mora en la provincia. La irregularidad alcanzó niveles particularmente elevados entre los créditos otorgados por billeteras virtuales y otros proveedores no financieros.

En el caso de la Cooperativa de Agua de Potrero de los Funes, el comunicado no precisa cuántos asociados se encuentran actualmente en mora, cuál es el monto total adeudado ni cuánto representa esa deuda sobre los ingresos de la entidad. Tampoco detalla el monto de las obligaciones pendientes con proveedores, trabajadores o contratistas que menciona como parte de las dificultades financieras.

La entidad sí pidió a las personas que atraviesen una situación de vulnerabilidad que se acerquen a sus oficinas para plantear su situación. Sin embargo, el anuncio no especifica si habrá planes de pago, refinanciaciones u otros mecanismos destinados a evitar la interrupción del servicio en esos casos.

La situación también plantea interrogantes sobre la intervención de las autoridades. El comunicado no informa si la cooperativa solicitó asistencia al Gobierno provincial o al municipio, ni si fueron evaluadas alternativas para afrontar las dificultades financieras sin afectar el acceso al agua de los hogares.

Además, la posibilidad de cortar el suministro por falta de pago debe analizarse dentro del marco normativo específico que regula la prestación del servicio. La existencia de tres facturas vencidas, por sí sola, no permite determinar si la interrupción está habilitada en todos los casos ni bajo qué condiciones debe realizarse.

El agua potable es un servicio esencial y el acceso al recurso está reconocido dentro del marco internacional de los derechos humanos. Por eso, cualquier esquema de suspensión del suministro requiere contemplar las situaciones de vulnerabilidad y las obligaciones que corresponden tanto al prestador como a las autoridades responsables de garantizar el acceso al servicio.

El anuncio se produce, además, pocos días después de que el municipio informara trabajos de reparación sobre un caño madre que transporta agua desde la planta de agua cruda hasta la planta ubicada sobre la Ruta 18. Según la Municipalidad, las tareas fueron necesarias a raíz de una rotura detectada en el sistema.

Mientras la cooperativa reclama a sus asociados que regularicen las deudas, queda pendiente conocer la dimensión concreta del problema financiero, la cantidad de usuarios alcanzados por la medida y qué alternativas se ofrecerán a las familias que no puedan afrontar el pago de las facturas. En ese punto estará una de las claves para determinar cómo impactará la decisión sobre el acceso al agua en Potrero de los Funes.