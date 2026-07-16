Miles de puntanos coparon calles y plazas para festejar el triunfo

La victoria de Argentina sobre Inglaterra desató una multitudinaria celebración en toda la provincia de San Luis. Miles de personas coparon calles y plazas de la capital y el interior para festejar el pase de la Selección a una nueva final del Mundial 2026.

La clasificación de la Selección argentina a la final del Mundial 2026 tras vencer 2 a 1 a Inglaterra desató una multitudinaria celebración en toda la provincia de San Luis. Desde la capital hasta las localidades del interior, miles de personas salieron a las calles, plazas y avenidas para festejar una victoria que volvió a unir a los puntanos bajo los colores celeste y blanco.

En la ciudad de San Luis, el microcentro se convirtió en el principal punto de encuentro. La peatonal Rivadavia y las inmediaciones de la Plaza Pringles se colmaron de familias, grupos de amigos y vecinos que celebraron con banderas, bombos, bocinazos y cánticos el pase del equipo dirigido por Lionel Scaloni a una nueva final mundialista.

La celebración también se replicó en Villa Mercedes, Merlo, Quines, La Toma y numerosas localidades del interior provincial. En cada rincón se vivieron escenas de abrazos, caravanas y festejos espontáneos que reflejaron el entusiasmo generado por la remontada argentina frente al seleccionado inglés. La pasión volvió a demostrar que trasciende las distancias y une a toda la provincia en una misma expresión de alegría.

El triunfo, conseguido con goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez en los minutos finales del encuentro disputado en Atlanta, alimentó un clima de euforia que se extendió durante varias horas. La victoria clasificó a Argentina a la final del Mundial, donde enfrentará a España en busca de un nuevo título.

En la capital puntana, el festejo comenzó apenas sonó el pitazo final. Comercios, bares y restaurantes fueron dejando paso a una multitud que ocupó las principales arterias del centro para compartir una celebración marcada por los abrazos, las canciones y la emoción de volver a ver a la Selección entre los dos mejores equipos del mundo.

El fenómeno no fue exclusivo de San Luis. En distintos puntos del país se registraron concentraciones masivas de hinchas, con el Obelisco porteño como principal epicentro nacional. En todas las ciudades se repitió una postal similar: miles de personas dejaron de lado por unas horas las preocupaciones cotidianas para celebrar un nuevo logro deportivo de la Albiceleste.

La histórica remontada frente a Inglaterra volvió a generar una movilización popular de enorme magnitud y confirmó el fuerte impacto que tiene cada presentación de la Selección en todo el territorio argentino. Ahora, la expectativa se traslada al próximo domingo, cuando el conjunto de Lionel Scaloni buscará defender el título mundial frente a España.