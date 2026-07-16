«Nunca deja de creer»: el emotivo mensaje de Messi tras eliminar a Inglaterra

Lionel Messi destacó la fortaleza del grupo tras la remontada frente a Inglaterra y celebró una nueva clasificación a la final del Mundial. El capitán, que aportó las dos asistencias del triunfo, aseguró que la Selección «nunca deja de creer» y ya piensa en el duelo decisivo frente a España.

Lionel Messi celebró la clasificación de la Selección argentina a la final del Mundial 2026 tras la remontada por 2 a 1 frente a Inglaterra y volvió a destacar la fortaleza de un plantel que, según sus palabras, «nunca deja de creer». A los 39 años, el capitán disputó por primera vez un partido oficial frente al seleccionado inglés y fue decisivo al aportar las asistencias de los dos goles que sellaron el pase a la definición del torneo.

Luego del encuentro en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Messi expresó su orgullo por el recorrido del equipo y recordó el camino que comenzó tras la consagración en Qatar 2022. «Hace cuatro años logramos lo que queríamos y otra vez demostramos que nadie nos regala nada. Volvimos a meternos entre los dos mejores del mundo», afirmó. Además, resaltó que alcanzar «cinco finales consecutivas, dos de ellas de un Mundial», refleja el trabajo sostenido del grupo durante los últimos años.

El capitán también reconoció el significado especial que tuvo enfrentar a Inglaterra. «Si bien es un partido de fútbol, nunca deja de ser especial jugar contra Inglaterra, con todo lo que eso significa y más en una semifinal del mundo», señaló. En ese sentido, destacó que el plantel quería regalarle una nueva alegría a los hinchas argentinos y valoró el apoyo recibido durante toda la competencia.

Aunque no convirtió goles, Messi volvió a ser determinante en el juego colectivo. Primero asistió a Enzo Fernández para el empate y luego envió el centro que Lautaro Martínez transformó en el tanto de la victoria. Su actuación confirmó una vez más su influencia dentro del equipo, incluso sin aparecer en la red, en un torneo en el que ya acumula ocho goles y se mantiene como una de las grandes figuras del campeonato.

En sus declaraciones posteriores, el rosarino volvió a poner el foco en el grupo por encima de los logros individuales. «Este equipo acostumbró a la gente a hacer cosas que no son normales. Venimos de ser campeones del mundo y seguimos compitiendo al máximo nivel. Hay que disfrutarlo porque no es fácil», sostuvo, al tiempo que destacó la mentalidad de un plantel que volvió a responder en un momento adverso.

Con la clasificación asegurada, Argentina buscará el próximo domingo defender el título mundial frente a España. Messi afrontará una nueva final con la posibilidad de conquistar la cuarta Copa del Mundo para la Albiceleste y continuar ampliando una trayectoria que ya ocupa un lugar privilegiado en la historia del fútbol.

MESSI Y SU MAGIA…

Los toques de Messi después del 1-0 de Inglaterra. El Lionel más sabio. pic.twitter.com/sV82FuwJWR — Roberto Parrottino (@rparrottino) July 16, 2026