Kicillof y Máximo Kirchner acordaron una tregua en el PJ bonaerense

Axel Kicillof y Máximo Kirchner se reunieron en La Plata y acordaron avanzar en la reorganización del PJ bonaerense. El acercamiento permitió descomprimir la interna antes de la reunión del Consejo partidario, aunque siguen pendientes las diferencias sobre el liderazgo y la estrategia electoral rumbo a 2027.

Axel Kicillof y Máximo Kirchner se reunieron este martes en La Plata y acordaron avanzar en la reorganización del PJ bonaerense, en un intento por descomprimir la interna que enfrenta al gobernador con La Cámpora. El encuentro, que duró alrededor de dos horas, se realizó antes de la reunión del Consejo Provincial del partido, convocada para este miércoles a las 17.

De la conversación participaron también la vicegobernadora Verónica Magario, el intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, el diputado provincial Facundo Tignanelli y el jefe comunal de Lomas de Zamora, Federico Otermín. Desde ambos sectores describieron el clima como positivo y destacaron la predisposición para alcanzar acuerdos sobre el funcionamiento partidario.

Uno de los principales puntos de entendimiento fue ratificar que Máximo Kirchner quedará al frente del Congreso del PJ bonaerense, tal como se había acordado cuando Kicillof asumió la presidencia del partido. El gobernador reemplazó formalmente al diputado el 24 de abril, como resultado de una negociación iniciada a comienzos de año.

También se mantendría Leonardo Nardini, intendente de Malvinas Argentinas, al frente de la Junta Electoral. La distribución de los cargos forma parte de una reorganización interna que todavía debe completar la definición de las autoridades de los distintos órganos partidarios.

La reunión del Consejo y la convocatoria al Congreso

El Consejo Provincial del PJ se reunirá este miércoles en la sede partidaria de La Plata. Kicillof encabezará el encuentro, cuyo objetivo principal será avanzar con la convocatoria al Congreso provincial y cumplir con los pasos establecidos por la estructura orgánica del partido.

La fecha tentativa para ese Congreso es el 14 de noviembre, aunque todavía deberá definirse formalmente. Allí se espera completar la reorganización de las autoridades y ratificar el esquema de conducción acordado entre el sector del gobernador y el kirchnerismo.

El temario del Consejo también incluye la autorización de obras en la sede partidaria de Gaspar Campos y un análisis de la situación económica, social y política del país.

Máximo Kirchner no tiene previsto participar de la reunión de este miércoles, aunque sí asistirán consejeros vinculados al cristinismo, entre ellos Fernanda Raverta, Agustina Propato y Florencia Saintout.

Una tregua que no resuelve la interna

El acercamiento se produjo después de varios meses de diferencias entre el Movimiento Derecho al Futuro, el espacio que responde a Kicillof, y La Cámpora. Las tensiones se habían intensificado en los últimos días, con cuestionamientos públicos al gobernador y diferencias sobre la estrategia electoral del peronismo.

Otro factor de discusión es el futuro político de Cristina Fernández de Kirchner, quien manifestó que contempla volver a competir por la Presidencia si recupera sus derechos políticos. En el entorno de Kicillof no descartan que ese tema aparezca en el debate partidario.

Sin embargo, el gobernador busca evitar que la reunión del Consejo se convierta en un nuevo escenario de confrontación. Su espacio pretende limitar los acuerdos inmediatos al funcionamiento institucional del PJ y postergar para 2027 las discusiones sobre candidaturas y mecanismos para definirlas, como las PASO.

Por ahora, el encuentro entre Kicillof y Máximo permitió bajar la tensión y encaminar la convocatoria al Congreso. Pero las diferencias sobre el liderazgo y el rumbo electoral del peronismo siguen abiertas, por lo que la tregua todavía no representa una solución definitiva a la interna.