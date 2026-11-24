Después de conquistar la Copa Sudamericana en Barranquilla, Boca volvió a entrenar y ya piensa en Independiente Rivadavia. El escaso tiempo de recuperación preocupa a Arruabarrena, que deberá evaluar el estado físico de varios titulares antes de definir el equipo para el miércoles en la Bombonera.

Boca Juniors regresó a los entrenamientos tras conquistar la Copa Sudamericana y comenzó a preparar el partido frente a Independiente Rivadavia, que disputará este miércoles 25 de noviembre, desde las 21, en La Bombonera. El encuentro corresponde a los octavos de final del Torneo Clausura y representa una nueva oportunidad para el equipo de continuar su camino hacia otro título.

El plantel regresó a la Argentina durante la madrugada del lunes, luego de la final disputada en Barranquilla, y por la tarde retomó las prácticas en el predio de Ezeiza. La planificación quedó condicionada por el escaso tiempo de recuperación entre ambos compromisos.

Ante ese escenario, la dirigencia analiza solicitar que el encuentro se traslade al jueves 26 para ganar un día de descanso. Sin embargo, hasta el momento la programación oficial de la Liga Profesional mantiene el partido para el miércoles a las 21.

El árbitro designado es Luis Lobo Medina, mientras que José Carreras estará a cargo del VAR. La transmisión será por ESPN Premium.

El desgaste físico, la principal preocupación

La situación de Leandro Paredes es uno de los puntos que más atención genera. El capitán sufrió un golpe de calor y deshidratación durante la final, debió ser reemplazado y posteriormente se desvaneció durante los festejos. Fue trasladado a una clínica, donde los estudios descartaron complicaciones.

Este lunes realizó trabajos regenerativos sin inconvenientes. También están bajo observación Lautaro Di Lollo, Lautaro Blanco y Santiago Ascacíbar, quienes terminaron la final con un importante desgaste físico.

Rodolfo Arruabarrena tenía previsto realizar algunas modificaciones para preservar a sus futbolistas. Sin embargo, los titulares le transmitieron que se sienten en condiciones y manifestaron su intención de jugar.

El entrenador esperará hasta último momento para definir la formación, con la premisa de no arriesgar a ningún jugador.

Mientras tanto, Paredes agradeció el acompañamiento de los hinchas mediante un video de los festejos que publicó en sus redes sociales, acompañado por una breve frase: “GRACIAS…”.

El calendario que le espera a Boca

El cierre de temporada presenta varios desafíos para el Xeneize. Si supera a Independiente Rivadavia, disputará los cuartos de final del Clausura el fin de semana del 29 de noviembre.

Además, tiene por delante la final de la Copa Argentina frente a Platense, prevista para el miércoles 2 de diciembre, con estadio y horario pendientes de confirmación.

La agenda continuará con las semifinales del Clausura, programadas para el 5 o 6 de diciembre, y la final del certamen, prevista para el sábado 12.

En caso de conquistar el campeonato, Boca también disputará el Trofeo de Campeones el sábado 19 de diciembre, frente al ganador del Apertura, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.