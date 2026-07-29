Milei respaldó a Keiko Fujimori en el inicio de su gobierno

Javier Milei viajó a Lima para participar de la asunción de Keiko Fujimori como presidenta de Perú. Antes de la ceremonia oficial, ambos mantuvieron una reunión bilateral con el objetivo de fortalecer la relación entre ambos países y profundizar la cooperación política y económica.

El presidente Javier Milei viajó este martes a Lima para participar de la ceremonia de asunción de Keiko Fujimori como nueva presidenta de Perú. Antes del acto oficial en el Congreso peruano, ambos mandatarios mantuvieron una reunión bilateral destinada a fortalecer la relación entre los dos países y avanzar en una agenda común en materia política, económica y comercial.

El encuentro se realizó pocas horas después de que Milei recibiera en la Casa Rosada a la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva. La delegación argentina estuvo integrada por el canciller Pablo Quirno y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

La reunión con Fujimori formó parte de la agenda previa a la transmisión de mando presidencial, celebrada en el Congreso de la República durante los festejos por el aniversario de la independencia peruana. Tras el encuentro, Milei asistió a la ceremonia de juramentación de la flamante mandataria y, más tarde, recibió el título de Doctor Honoris Causa otorgado por la Universidad San Martín de Porres.

La visita también tuvo un fuerte componente político. El Gobierno argentino busca consolidar los vínculos con la nueva administración peruana y profundizar la cooperación con gobiernos de orientación liberal y conservadora en la región, en un contexto de reconfiguración del mapa político sudamericano.

A la ceremonia de investidura asistieron varios jefes de Estado y representantes internacionales, entre ellos los presidentes Santiago Peña (Paraguay), Daniel Noboa (Ecuador), José Raúl Mulino (Panamá), Rodrigo Paz (Bolivia), Yamandú Orsi (Uruguay), José Antonio Kast (Chile) y Nasry Asfura (Honduras), además del rey Felipe VI de España.

Con su asunción, Fujimori inicia un mandato de cinco años marcado por el desafío de enfrentar la inseguridad, impulsar la inversión privada y reactivar la economía. Durante su discurso inaugural prometió reforzar la lucha contra el crimen organizado, promover obras de infraestructura y avanzar con reformas para recuperar la estabilidad institucional del país.