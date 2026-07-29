La lesión de Bareiro obliga a Boca a salir con todo por un nueve

Boca busca un delantero para reforzar el ataque ante la incertidumbre por la lesión de Adam Bareiro. David Romero sigue siendo la prioridad de Riquelme, aunque las altas pretensiones de Tigre obligan al club a evaluar otras dos alternativas.

Boca intensificó la búsqueda de un centrodelantero de cara al cierre del mercado de pases. La posible operación de Adam Bareiro por una lesión lumbar que podría requerir cirugía obligó a la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme a acelerar las negociaciones para sumar un atacante que compita con Miguel Merentiel y Milton Giménez.

El principal apuntado es David Romero, delantero de 23 años que viene de destacarse con la camiseta de Tigre. El atacante convirtió 11 goles en 19 partidos durante el primer semestre y se transformó en una de las revelaciones del fútbol argentino, rendimiento que también despertó el interés de clubes europeos como Sevilla y Parma.

La negociación, sin embargo, no será sencilla. Tigre pretende una cifra cercana a los USD 8 millones por gran parte de la ficha del jugador y busca incluir futbolistas de Boca en la operación, además de conservar un porcentaje de una futura venta. Desde el club de la Ribera ya hubo contactos y se analiza una propuesta que combine dinero con jugadores.

Ante las dificultades para cerrar la llegada de Romero, Riquelme también analiza otras variantes. En las últimas horas ganaron fuerza los nombres de Lucas Passerini y Nicolás «Uvita» Fernández, ambos delanteros de Belgrano de Córdoba y piezas importantes del equipo cordobés.

El presidente de Belgrano, Luis Fabián Artime, aseguró que todavía no recibió ofertas formales por ninguno de los dos futbolistas, aunque dejó abierta la puerta a una negociación. «No tenemos necesidad de vender, pero si Boca pregunta, los jugadores tienen un valor», sostuvo el dirigente en declaraciones a medios cordobeses.

Con el mercado de pases entrando en su etapa decisiva, Boca busca cerrar un delantero que aporte poder de gol y amplíe las variantes ofensivas del equipo. La prioridad continúa siendo David Romero, aunque la dirigencia mantiene abiertas otras opciones para no quedarse sin refuerzos antes del cierre del libro de pases.